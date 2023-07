Vaša stara nova najljubša antikapitalistična ikona

»Oči sveta in še posebej oči delavcev so uprte v nas. Kar se nam dogaja, se dogaja na vseh področjih dela. Šokirana sem nad tem, kako ljudje, s katerimi smo poslovali, ravnajo z nami! To je nagnusno. Sram naj jih bo!« je Fran Drescher, predsednica ameriškega sindikata filmskih, televizijskih in radijskih umetnikov (Sag-Aftra), rohnela proti hollywoodskim studiem in ponudnikom pretočnih vsebin. Posnetek njenega ognjevitega govora je hitro postal viralen; zvezdnica humoristične nanizanke Varuška, s katero je zaslovela v devetdesetih, je v hipu postala osrednji obraz gibanja za pravičnejše pogoje dela v filmski industriji.

Spomnimo, hollywoodski pisci scenarijev stavkajo že od maja, prejšnji teden pa se jim je pridružil še omenjeni sindikat, ki ima približno 160.000 članov. Od lastnikov kapitala ne zahtevajo le višjih dohodkov in ugodnosti za najslabše plačane člane, ampak tudi dobro zaščito pred umetno inteligenco. »Če se ne bomo dvignili zdaj, bomo vsi v težavah. V nevarnosti bomo, da nas nadomestijo stroji,« je poudarila 65-letna Fran Drescher in dodala, da bi se morali studii zavedati, da ne morejo obstajati brez igralcev. »V tem trenutku stojijo na napačni strani zgodovine,« je nadaljevala in s prstom odločno pokazala proti kameram. »Mi smo solidarni v enotnosti. Naš sindikat, naši sestrski sindikati in sindikati po vsem svetu nam stojijo ob strani.«

Igralka, ki je nazadnje igrala v televizijski nadaljevanki Zadolženi (Indebted), je v preteklosti že večkrat javno izrazila ogorčenje nad pohlepom korporacij. Fotografije na družbenih omrežjih je podpisovala s slogani, kot je denimo »Ustavite kapitalistični pohlep zdaj«. Revija New York Magazine je že leta zapisala: »Vaša nova najljubša antikapitalistična ikona je Fran Drescher«.

Štiri leta zatem je Drescher postala predsednica sindikata Sag-Aftra, potem ko je prejela več glasov kot njen protikandidat Matthew Modine. Zaobljubila se je, da bo združila sindikat, ki je bil tedaj razdeljen na različne frakcije; za razliko od scenaristov, ki so v preteklih desetletjih večkrat stavkali in so bili skozi zgodovino enotni, so bili igralci znani po svojih notranjih prepirih.

Prejšnji teden je postalo jasno, da je obljubo izpolnila. Igralci so stavko odobrili z 97,9 odstotka glasov. »Osupljiva številka, ki je celo zasenčila stavko scenaristov,« so dogajanje komentirali v New York Timesu.

Po poročanju ameriških medijev je snemanje filmov in serij tako rekoč v mirovanju. Poleg tega člani sindikata ne smejo prevzemati kakršnega koli dela za kamero ali promovirati svojih filmov in serij prek nastopov v javnosti in intervjujev. V sindikatu so napovedali, da nameravajo omenjene pogoje strogo nadzorovati.