Od kočije do mercedesa: kakšno prevozno sredstvo ima sveti oče

Jutri bodo v Vatikanu odprli zanimivo razstavo Stoletje papamobila, s katero bodo predstavili, kako se je v 20. in 21. stoletju spreminjal eden najbolj ikoničnih avtomobilov na svetu, ponarodelo imenovan papamobil. V resnici so papeži začeli avtomobile uporabljati pred manj kot stoletjem, saj so v papeško državo prvi avtomobil, limuzino graham-paige 837 ameriškega proizvajalca Graham-Paige Motors Corporation, pripeljali leta 1929. Kot prvi uradni avtomobil za prevoz papeža pa ponavadi omenjajo luksuzni nürburg 460 pullman, ki ga je papežu Piju XI. leta 1930 podaril pionir avtomobilizma, nemški Mercedes-Benz iz Stuttgarta. Pred letom 1870 so papeže prevažali s kočijami, potem pa do leta 1929, ko so uredili razmerja z italijansko državo, sploh niso šli iz Vatikana in niso potrebovali ...