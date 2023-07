Vatikan se osredotoča na deportirane otroke

Matteo Zuppi, predsednik Italijanske škofovske konference, bolonjski kardinal in odposlanec papeža Frančiška, je po vrnitvi iz Moskve vrhovnemu poglavarju Katoliške cerkve v torek poročal o svoji dvodnevni misiji. Njen glavni poudarek je bil na problematiki deportiranih ukrajinskih otrok. Po Zuppijevih besedah so bile načrtovani cilj humanitarne pobude, ki bi lahko pokazale poti do miru.

Kar zadeva otroke, si želijo najprej pomagati najmlajšim oziroma najranljivejšim. Za to pa morajo seveda vzpostaviti primerne mehanizme, ki bodo omogočali kar najhitrejše ukrepanje. Med bivanjem v ruski prestolnici se je Zuppi med drugim srečal s pravoslavnim patriarhom Kirilom, z moskovsko varuhinjo otrokovih pravic Mario Lvovo-Belovo in z zunanjepolitičnim svetovalcem Jurijem Ušakovom.

Koristna razprava, a brez konkretnih idej

Ušakov je v pogovoru za tiskovno agencijo Interfax izjavil, da je bila njuna razprava koristna za obe strani, vendar se ni rodila nobena konkretna ideja. Kot je dejal, ruska stran razume prizadevanja papeževega predstavnika za depolitizacijo humanitarnih zadev oziroma iskreno pomoč ljudem v stiski, kar načeloma podpirajo tudi sami. Med dvema srečanjema sta se med drugim dotaknila izmenjave civilistov ter vprašanj, ki zadevajo preselitev otrok. Ušakov je poudaril, da Moskva ceni uravnoteženo in nepristransko držo Vatikana.

Kardinalov obisk Rusije je bil podoben tistemu v Ukrajini v začetku junija. V Kijevu se je namreč v okviru mirovno-humanitarne misije prav tako srečal s predstavniki civilnih in verskih oblasti, tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nad mirovnim posredovanjem iz Vatikana sicer niso bili najbolj navdušeni, so pa pozdravili težnjo po izmenjavi ujetnikov in reševanju otrok, deportiranih v Rusijo.