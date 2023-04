Včasih spi v pisarni

Še pred letom dni je bil 51-letni Južnoafričan Elon Musk, ki ima tudi kanadsko in ameriško državljanstvo, najbogatejši človek na svetu. A je od lanskega aprila, ko je najavil prevzem družbenega omrežja Twitter, ker naj bi hotel odpraviti tam domnevno splošno razširjeno cenzuro, njegovo bogastvo uplahnilo za kar 36 milijard evrov. Zdaj je s 165 milijardami kar daleč za vodilnim, francoskim lastnikom proizvajalca razne nepotrebne luksuzne šare LVMH Bernardom Arnaultom.

Dramatični padec Muskovega premoženja je, kot rečeno, povezan z njegovim prevzemom Twitterja, za katerega je na koncu lani oktobra odštel 40 milijard evrov. Večino denarja je dobil s prodajo delnic temelja svojega poslovnega imperija, proizvajalca električnih avtomobilov Tesla. V sredo je za britansko javno radiotelevizijsko korporacijo BBC dal dolg intervju. Na sedežu Twitterja v San Franciscu je vsaj toliko kot odgovarjal na vprašanja poskušal sam voditi in usmerjati pogovor, v katerem je predvsem branil način, kako vodi podjetje.

Na vprašanje, ali mu je žal, da je kupil podjetje, kar mu je odneslo za skoraj vse ljudi na svetu nepredstavljivo količino denarja in prineslo obilo negativne publicitete, saj je, kakor trdi marsikdo, vrata Twitterja spet odprl vsakovrstnemu sovražnemu govoru, je odgovoril negativno. Čeprav so bili meseci od oktobra, ko je prevzel vodenje omrežja, zanj osebno menda zelo stresni in naporni, je še vedno prepričan, da se je z nakupom odločil za pravo stvar.

Ima pa z vodenjem po lastnih besedah toliko dela, da kljub zrelim letom in desetim otrokom, kakšen gor ali dol, kdo bi štel, z nekaj ženskami, včasih spi kar v pisarni. Menda ima v Twitterjevi knjižnici rezerviran kavč, na katerega ne sme nihče drug.

Nedvomno pa je v stavbi zdaj veliko več prostora, kot ga je bilo, ko je vanjo vstopil Musk. Lani jeseni je imel Twitter 8000 zaposlenih, zdaj jih je le še 1500. Veliko večino so jih odpustili, in čeprav je namigoval, da bo vsakemu od njih odpoved pojasnil osebno, tega ni storil. V intervjuju za BBC je povedal, da preprosto ni mogoče, da bi osebno govoril s tisoči odpuščenih. Odpoved je dalo ali dobilo tudi veliko inženirjev, odgovornih za tehnično delovanje platforme, vendar Musk trdi, da zaradi tega zdaj nimajo več težav. Tudi poslovanje, ki je bilo zaradi odliva oglaševalcev v prvih mesecih po njegovem prevzemu katastrofalno, se je izboljšalo in Twitter zdaj menda ne prinaša več izgube.

Seveda se vedno bolj ekscentrični milijarder ni mogel izogniti vprašanju, zakaj je uradni profil BBC na Twiterju označen, kot da korporacijo financira vlada. Vodstvo BBC je Muska ta teden pozvalo, naj umakne oznako, saj podjetje »je in je vedno bilo neodvisno. Financira nas britanska javnost s plačevanjem naročnine,« so pojasnili. Musk se je branil, da je vedno spoštoval BBC in da bodo oznako zdaj spremenili iz vladnega v javno financiranje. »Poskušamo biti natančni,« je povedal mož, ki se je že rodil v bogati družini in mu pojmi, kot je javni interes in javno financiranje česarkoli nikakor niso domači.