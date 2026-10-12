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    Včasih študent za blagajno, danes CEO

    Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
    Mark Kralj FOTO: Mimovrste
    Galerija
    Mark Kralj FOTO: Mimovrste
    Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste
    12. 10. 2026 | 15:36
    7:20
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    Pred vrati je bil črni petek 2019, eden najpomembnejših nakupovalnih dni v letu, v novi trgovini Mimovrste v ljubljanskem BTC pa so imeli vse prej kot mirne priprave na odprtje. Na tisoče izdelkov je bilo treba pripraviti za prodajo, v ekipo je bilo treba uvesti 32 novih sodelavcev, na dan odprtja pa so odpovedali tiskalniki računov. Sodelavec je v dežju tekel do 200 metrov oddaljene stare poslovalnice po nadomestni tiskalnik, vendar je pametni sistem račune vztrajno pošiljal na staro lokacijo, zato so jih morali zaposlenim in kupcem pisati kar ročno.

    Mark Kralj se danes te izkušnje spominja z nasmehom. »Prav v takšnih trenutkih vidiš, kako pomembna je ekipa, ki stopi skupaj,« pravi.

    Takrat je bil že dodobra vajen nepredvidljivih razmer v spletni trgovini. Poznal je skladišče, delo s kupci, prevzemna mesta in poslovalnice. Pravzaprav je poznal skoraj vse kotičke podjetja, v katero je pet let pred tem prišel kot študent.

    Danes je njegova pisarna precej drugačna kot takrat, prav tako pa so se spremenile njegove odgovornosti. Kot novi glavni izvršni direktor Mimovrste in MALL.HR, spletnih trgovcev, ki sta letos dobila novega nemškega lastnika Mutares in z njim vstopila v novo poslovno obdobje, so njegove odgovornosti precej drugačne kot pred leti.

    Prve delovne izkušnje je dobil že pri petnajstih

    Večina petnajstletnikov razmišlja predvsem o šoli, prijateljih in prostem času, Mark Kralj pa se je že zgodaj srečal z odgovornostjo, ki običajno pride precej pozneje. Odraščal je z mamo samohranilko in že kot srednješolec začel opravljati fizična dela, da bi ji finančno pomagal. Kot otrok je bil vajen vsakodnevnih treningov nogometa, kar pri svojem vzponu do vrha podjetja opisuje kot lepo pripravo na trdo delo in polne urnike.

    Septembra 2014 je kot študent postal del ekipe poslovalnice Mimovrste na Brnčičevi ulici v Ljubljani. Takrat še majhna trgovina z okoli 50 naročili na dan je bila šele v vzponu, zato so zaposleni kot je bil Mark, pomagali pri raznih opravilih, od blagajniških zadolžitev pa do pospravljanja skladišča, s tem pa si je takratni študent in danes vodja nabral mnogo izkušenj in skozi rast podjetja tudi spoznal njegovo notranje delovanje.

    »Na Mimovrste sem prišel septembra 2014. Bil sem študent in dobesedno 'deček za vse' – od dela v skladišču, prodaje na prevzemnem mestu do urejanja trgovine in čiščenja. Ker sem od malega treniral nogomet po sedemkrat na teden, sem imel v sebi že od nekdaj vgrajene delovne navade in disciplino.«

    Prav zato, ker so njegovi začetki skromni in celoten potek prodaje res dobro pozna, pa bo podjetje lahko vodil drugače. Direktor lahko poslovanje spremlja skozi poročila, finančne kazalnike in prodajne rezultate, toda za številkami so ljudje in naloge, ki jih je Kralj nekoč opravljal tudi sam.

    Karierna pot Marka Kralja pa se ni ustavila le pri Mimovrste. Sodeloval je tudi pri odpiranju trgovine MALL.HR v Zagrebu, pozneje pa prevzel vodenje poslovalnic Mimovrste v Sloveniji ter z vsako novo odgovornostjo pa spoznaval še druge plati poslovanja in vodenja zaposlenih.

    Eden odločilnih trenutkov je bil leta 2023, ko je vodstvo sprejelo odločitev o zaprtju dela prevzemne mreže Mimovrste, na Marka pa je padla naloga reorganizacije ekip. Odločitev je bila zanj še toliko zahtevnejša, ker je nekatera prevzemna mesta v preteklih letih pomagal postavljati, zato je poznal njihovo delovanje in ljudi, ki so bili tam zaposleni. Nanje ni mogel gledati le kot na številke, saj so mu izkušnje prinesle drugačno razumevanje vodstvene odgovornosti. Napredovanje namreč pomeni tudi prehod od reševanja vsakodnevnih težav k odločitvam, ki lahko vplivajo na celotne ekipe, organizacijo dela in prihodnje poslovanje.

    Kralj je tako v dvanajstih letih spoznal obe strani delovnega okolja. Bil je študent, ki je opravljal naloge po navodilih drugih, pozneje vodja poslovalnic, danes pa je na položaju, kjer mora sprejemati odločitve za podjetji na dveh trgih.

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste

    Nova naloga za človeka, ki pozna podjetje od znotraj

    Prav leto 2026 prinaša za Mimovrste pomembno spremembo. Nemška investicijska družba Mutares je v začetku marca zaključila prevzem Mimovrste in MALL.HR. Podjetji delujeta na dveh trgih, kjer se spletni trgovci vsakodnevno potegujejo za pozornost kupcev, ki lahko danes izdelke naročajo pri domačih, regionalnih ali globalnih ponudnikih. Za Kralja, ki je večino svoje kariere preživel v Mimovrste, je to priložnost, da izkušnje iz poslovalnic in operative uporabi pri vodenju celotnega podjetja.

    »Danes na podjetje ne gledam več le skozi operativo posamezne trgovine, ampak celostno. Z novim lastnikom gradimo dolgoročno stabilnost. Osredotočamo se na tisto, kar nas dela močne: hiter lokalni prevzem, razvoj tržnice (marketplace) za slovenske in hrvaške trgovce ter prilagajanje kupcu.«

    Prihodnji razvoj tako ni povezan zgolj s širjenjem ponudbe, temveč tudi z vprašanjem, kaj lahko regionalni trgovec ponudi kupcem, ki imajo na spletu praktično neomejeno izbiro. Po letih delovanja pod velikimi mednarodnimi skupinami, kot sta bili Mall Group in Allegro, pa Mimovrste z novim nemškim lastnikom dobiva večjo avtonomijo in možnost hitrega odločanja.

    Od prvega delovnega dne do direktorskega položaja

    Dvanajst let je dolgo obdobje, še posebej v panogi, v kateri se nakupovalne navade, tehnologija in pričakovanja kupcev hitro spreminjajo. V tem času je Mark Kralj od študentskega dela napredoval do vodenja podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem, spoznal delovanje številnih oddelkov in sprejel odločitve, ki jih ne bo nikoli pozabil. Za človeka, ki je nekoč zlagal izdelke na police, urejal trgovino in delal za blagajno, je današnja funkcija velika sprememba. Toda izkušnje iz tistih let mu dajejo nekaj, česar vodje, ki so svojo kariero že začeli v pisarnah, nimajo: pozna delo, ki ga njegovi sodelavci opravljajo vsak dan.

    Njegova zgodba zato sega izven sveta spletne trgovine. Kaže namreč, kako daleč se lahko pride s trdim delom in odločnostjo v karieri, ki se začne s povsem običajnimi študentskimi nalogami, nadaljuje z učenjem in prevzemanjem odgovornosti in na koncu vodi do položaja odločanja o prihodnosti podjetja, v katerem je nekoč opravljal svoje prve naloge.

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