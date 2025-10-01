Včeraj hči, danes boginja

V torek so v središču Katmanduja izbrali novo živo boginjo Nepala. Dveletno deklico Aryatara Shakya so v sprevodu od njenega doma pospremili v tempeljsko palačo, kjer bo živela kot nova kumari, živa boginja Nepala. Dogodek je potekal med enim najpomembnejših hindujskih praznikov, osrednji dan pa je sovpadal z osmim dnevom dashaina, 15-dnevnega praznovanja zmage dobrega nad zlim. Pisarne in šole so bile zaprte, ulice pa polne vernikov, ki so vstopali v praznično obdobje začeto z Indra Jatro in se nadaljevalo proti Tiharju in Diwaliju, poroča tiskovna agencija AP.

Kumari so izbrane iz klanov avtohtonega prebivalstva doline Katmanduja, častijo pa jih tako hindujci kot budisti. FOTO: Monika Malla/Reuters

Dve leti in osem mesecev stara Aryatara Shakya je nadomestila prejšnjo kumari, ki po izročilu po puberteti izgubi status žive boginje in postane običajna smrtnica. Kumari so izbrane iz klanov avtohtonega prebivalstva doline Katmanduja, častijo pa jih tako hindujci kot budisti. Kandidatke morajo biti stare med dvema in štirimi leti; kot poročajo tuji mediji, morajo izpolnjevati stroge fizične in vedenjske kriterije, med drugim se ne smejo bati teme, imeti pa morajo brezhibno kožo, zobe in lase.

Verniki so se postavili v vrsto, da bi se s čelom dotaknili dekličinih nog, kar je najvišji znak spoštovanja v tej himalajski državi, ponujali pa so ji tudi rože in denar. Nova kumari bo v četrtek blagoslovila vernike, vključno z nepalskim predsednikom.

Čeprav je čaščenje žive kumari v Nepalu relativno mlado in sega v 17. stoletje, tradicija čaščenja device obstaja veliko dlje. Družine, ki se kvalificirajo za to vlogo, tekmujejo za prestiž in družbeni ugled, a položaj prinaša tudi odmik od običajnega življenja. Kumari živijo izolirano, imajo malo vrstnic, s katerimi se lahko družijo, in smejo ven le ob praznikih. V preteklosti so se kumari pogosto znašle pred precejšnjim izzivom ponovne integracije v družbo, težave pa so jim povzročali tudi nadaljnje šolanje in vsakdanja opravila; nekatera izročila celo prispevajo k prepričanju, da moški, ki se poročijo z nekdanjo kumari, umrejo mladi, zato številna dekleta ostanejo neporočna.

V zadnjih letih je tradicija doživela spremembe: kumari imajo zdaj zasebne učitelje v palači, dostop do televizije in pravico do male mesečne rente, ki znaša približno 110 dolarjev, nekoliko nad državno minimalno plačo. Oče nove Kumari, Ananta Shakya, je dogodek opisal z besedami: »Včeraj je bila samo moja hči, danes pa je boginja.«