Vdova Charlieja Kirka: Glas mojega moža bo odmeval še glasneje

Vdova Charlieja Kirka, 36-letna Erika Kirk, se je prvič javno oglasila, odkar je bil v sredo popoldne njen mož ustreljen med govorom na univerzi v Utahu. V nagovoru se je zahvalila reševalcem, ki so poskušali rešiti življenje njenega moža, ter policistom in tistim, ki so sodelovali pri iskanju in aretaciji osumljenca. Tyler Robinson, 22-letnik, je bil aretiran včeraj.

V prenosu v živo iz pisarne Turning Point USA, organizacije, ki jo je Kirk ustanovil pri 18 letih, je stala ob praznem stolu, ki ga je njen mož uporabljal med snemanjem podkastov, ob tem med drugim citirala sveto pismo, govorila o soprogovi ljubezni do predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika J. D. Vancea, do Združenih držav Amerike in njunih dveh otrok.

»Zlobneži, odgovorni za atentat na mojega moža, nimajo pojma, kaj so storili,« je med drugim dejala. »Vsi bi morali vedeti tole: če ste prej mislili, da je poslanstvo mojega moža močno, nimate pojma, kaj ste pravkar sprožili po vsej državi in ​​​​tem svetu.«

Obljubila je, da bo glas njenega moža ostal živ: »V svetu, polnem kaosa, dvomov in negotovosti, bo glas mojega moža ostal in bo odmeval še glasneje in jasneje kot kdaj koli prej,« je izjavila. Prav tako je spomnila, da je bilo eno od vodil njenega pokojnega moža, sicer desničarskega in konservativnega aktivista, da se ni nikoli predal. To je javnosti sporočila tudi v nagovoru: »Nikoli se ne bomo predali.«

Enaintridesetletni Charlie Kirk, ki je bil znan po svojih razdiralnih in diskriminatornih stališčih, je odigral pomembno vlogo pri krepitivi gibanja Maga (Make America Great Again, Naredimo Ameriko spet veliko) Donalda Trumpa z glasovi mladih. Prav nanje se je obrnila njegova soproga in jih pozvala, da nadaljujejo z njegovim delom, da na svojih šolah ustanovijo ali se pridružijo podružnicam Turning Point USA. »Gibanje bo obstalo in bo le še močnejše, ko se mu boste pridružili.«

Charlie Kirk s soprogo FOTO: Samuel Corum/Afp

Turneja po ameriških univerzitetnih kampusih se bo tudi po smrti njenega moža nadaljevala vso jesen in v prihodnjih letih, je dejala, ne da bi navedla podrobnosti. Nadaljevanje je napovedala tudi za njegov podkast.

Dotaknila se je tudi svoje družine, njunih enoletnega sina in triletne hčerke ter se vprašala, kako naj triletnemu otroku razloži smrt očeta. »Ljubica, očka te ima zelo rad. Ne skrbi. Je na službeni poti z Jezusom,« naj bi rekla hčerki. Kot je poročal BBC, je bila Erika Kirk z otrokoma menda v občinstvu, ko je bil njen mož ustreljen.

Erika Kirk je rojena leta 1988, navajajo jo kot poslovno žensko in nekdanjo mis Arizone leta 2012. Charlieja Kirka je spoznala leta 2018, zaročila sta se leta 2020 in čez manj kot leto tudi poročila. Med drugim je ustanovila neprofitno organizacijo Everyday Heroes Like You, ki podpira premalo priznane dobrodelne organizacije, in vodi podkast Midweek Rise Up. Kot poroča BBC, dela doktorat iz biblijskih študij, začela je tudi program duhovniške službe. Ima svojo blagovno znamko oblačil s krščansko tematiko.

Čeprav sta zakonca pogosto nastopala in vsebine iz družinskega življenja objavljala na družbenih omrežjih, nikoli nista objavila obrazov svojih otrok.