Večina ljudi je videla smeti, on je videl potencial za pomoč revnim

Prišel je tisti čas v letu, ko prek različnih izborov nagrajujemo najbolj izpostavljene posameznike preteklih enajstih mesecev. Pri CNN so tako izbrali junaka leta 2025 in to je postal Quilen Blackwell, predsednik in soustanovitelj neprofitne organizacije Chicago Eco House, ki na južni strani Chicaga (predvsem v četrti Englewood) preurejala zapuščena zemljišča v urbane kmetije in cvetlične farme ter ustvarjala delovna mesta za mlade iz rizičnih okolij.

Quilen Blackwell je prejel največ glasov med petimi kandidati v spletnem glasovanju. Ko je izvedel, da je zmagovalec, je najprej v ospredje postavil ženo Hannah in krščansko vero, a tudi vse mlade, ki delajo v njegovem socialnem podjetju Southside Blooms.

»Oni so prave zvezde. Če povem po pravici, sam ne vem niti tega, kako narediti šopek,« je dejal za CNN. »Oni so tisti, ki utirajo našo pot.«

Sedaj 40-letni Blackwell si ni nikoli predstavljal kariere v kmetijstvu ali cvetličarni. Udobno je odraščal v družini srednjega razreda v Madisonu v Wisconsinu in se po koncu študija pridružil mirovnim organizacijam. Ko se je preselil v Chicago na šolo za duhovnike, je poučeval učence na srednji šoli v Englewoodu na južni strani mesta. To je bilo njegovo prvo srečanje z eno najnevarnejših sosesk v mestu, kar mu je odprlo oči za izzive, s katerimi se soočajo njegovi učenci.

»Začel sem se zavedati, da bi lahko bil tudi jaz kateri koli od teh otrok,« je dejal. »To so ljudje, ki želijo imeti priložnost za nekaj boljšega.«

Približno v tistem času je spoznal tudi ženo Hannah Bonham, ki ima povsem enake vrednote in življenjske cilje. Leta 2015 sta se poročila, kupila hišo v Englewoodu in ustanovila neprofitno organizacijo. Osredotočila sta se na iskanje okoljsko trajnostnih načinov za ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje revščine.

Englewood je bil sicer nekoč cvetoča trgovska četrt, a ko je lokalna industrija upadala, se je zmanjševalo tudi premoženje ljudi. Štirideset odstotkov prebivalcev sedaj živi v revščini, območje pa je polno zapuščenih hiš, zaprtih podjetij in praznih zemljišč, kjer so nekoč stala premožna podjetja. »Večina ljudi bo videla smeti in prazna zemljišča,« je dejal Blackwell. »Ampak jaz vidim potencial.«

Skupaj z ženo zaposlujeta 25 mladih iz rizičnih okolij, večinoma starih med 16 in 25 let. Sedaj pripravljata tudi načrt, da bi z enakim projektom pričela še na zahodni strani mesta. »Naši mladi cvetijo in cvetijo vsak dan,« je še dejal navdušeno ob prejemu nagrade. Kot junak leta bo sicer prejel 100.000 dolarjev od CNN za širitev svojega dela, še dodatnih 50.000 pa bo prispeval sponzor izbora Elevate.