Večni predsednik pri 92 letih dobil nov sedemletni mandat

Kamerun ima novega predsednika, toda v resnici ni prav nič novega. Predsednik države bo še naprej Paul Biya, najstarejši voditelj na svetu, saj šteje že 92 let. To bo zanj že osmi zaporedni predsedniški mandat.

Kljub temu ni šlo brez težav, saj je imel zadnjo besedo ustavni svet. Biya je dobil 53,7 odstotka glasov, njegov glavni izzivalec Issa Tchiroma Bakary pa 35,2 odstotka, čeprav so mnogi pričakovali spremembo, poroča BBC.

Mnogi Kamerunci so razočarani. Za sporno so označili že to, da je Biya sploh kandidiral za nov sedemletni mandat. Ne le zaradi njegovega dolgega obstoja na oblasti, temveč predvsem zaradi njegova načina vladanja. Vedno daljša obdobja namreč preživi izven Kameruna, največkrat v Ženevi, kjer biva v bližini mondenega jezera. Marsikdo se zato sprašuje, kdo zares vodi državo. Obstajajo namreč domneve, da imajo glavno besedo premier, ministri in generalni sekretar predsedstva Ferdinand Ngoh Ngoh, še pišejo pri BBC.

Še zmeraj je svež spomin na lansko leto. Najprej je imel avgusta govor na spominski slovesnosti ob drugi svetovni vojni na jugu Francije, naslednji mesec se je udeležil vrha Kitajska-Afrika v Pekingu, nato pa je za skoraj šest tednov izginil izpred oči brez kakršne koli napovedi ali pojasnila, kar je sprožilo ugibanja o njegovem zdravju.

Tudi potem, ko so visoki uradniki namignili, da je spet v Ženevi in da naj bi delal kot običajno, ni bilo nobenih pravih novic, dokler niso objavili posnetka, kako se je vrnil domov, kjer so ga pozdravljali podporniki. Enako je bilo letos pred volitvami, ko je prav tako odšel v Švico.

Zanj velja, da le redko sklicuje formalne seje celotnega kabineta ali javno obravnava kompleksna vprašanja, zato je precej negotovosti, kdo dejansko sprejema odločitve in kdo oblikuje državno politiko. Prav tako njegov režim ne skopari s vojaškim in policijskim nasiljem, ko je treba zatreti kritike

A marsikaj je storil tudi dobrega. Kamerun je namreč precej kompleksa država z veliko razlikami; na primer med ekvatorialnim jugom in savanskim severom ter z večinoma francosko govorečimi regijami in manjšinsko angleško govorečim severozahodom in jugozahodom. Biya je večkrat sestavil vlade, ki so vključevale predstavnike najrazličnejših okolij, poroča BBC.

Čeprav so bile njegove administracije včasih pod pritiskom Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in mednarodnih upnikov, je znal preprečiti dolžniško katastrofo in v zadnjih letih postopoma konsolidiral države finance.

Ves čas pa ostaja odprto vprašanje, kdo bi lahko bil njegov naslednik. Vse pogosteje se omenja ime njegovega sina Francka, čeprav ne kaže veliko zanimanja za politiko ali vlado.