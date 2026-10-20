»Vedno povej resnico, ne bodi nevtralen«

Legendarna novinarka CNN Christiane Amanpour, glavna mednarodna dopisnica te televizijske mreže, je v začetku tedna sporočila, da se bo junija prihodnje leto poslovila od CNN. Njeno poročanje iz vojn in kriznih žarišč je zaznamovalo generacijo gledalcev, njen odhod pa odpira tudi vprašanje prihodnosti neodvisnega novinarstva.

»Po več mesecih premisleka in nekaj neprespanih nočeh sem se odločila, da se razidem s CNN, ki je bil moj partner zadnjih čudovitih 43 let,« je zapisala v izjavi.

Za 68-letno novinarko se bo tako končala neverjetno uspešna poklicna pot na televiziji. V teh letih je postala sinonim za neposredne prenose svetovnih kriz. Toda njeno slovo ni le konec dolge kariere. Je tudi opomnik, kaj pomeni novinarstvo v časih, ko so dejstva vse pogosteje podrejena političnim interesom.

Amanpour je na CNN prišla leta 1983 kot začetnica v mednarodnem uredništvu. Slavo si je pridobila med prvo zalivsko vojno v letih 1990 in 1991, nato pa je poročala iz Bosne, Ruande, Afganistana, Iraka, Irana in Ukrajine. Njena novinarska drža se je oblikovala v krajih, kjer vojna ni bila abstraktna beseda, temveč vsakdanja izkušnja ljudi, ujetih med oboroženimi silami, propagando in strahom.

Posebno mesto v njeni karieri ima Sarajevo. Med obleganjem mesta je vztrajala pri poročanju o trpljenju civilistov in opozarjala na nepripravljenost mednarodne politike, da bi končala vojno. Zaradi takšnega pristopa so ji očitali pristranskost. Odgovarjala je, da ni mogoče ustvarjati lažnega ravnotežja med agresorjem in žrtvijo zgolj zato, da bi novinar deloval nevtralno.

Njeno razumevanje novinarske etike je zato drugačno od predstave, da morata biti v vsakem sporu obe strani predstavljeni kot enakovredno verodostojni. Nepristranskost po njenem pomeni zvestobo dokazom, ne pa enakega odnosa do resnice in laži.

V zadnjih letih je vodila oddajo Amanpour na CNN International, v kateri je intervjuvala politike, diplomate, intelektualce in druge ljudi, ki oblikujejo svet. Od leta 2009 je bila njen prepoznavni obraz, od leta 2018 pa je na ameriški javni televiziji PBS vodila tudi oddajo Amanpour & Company. Ta se bo končala decembra letos.

Oddaja na CNN bo od januarja prihodnje leto na sporedu enkrat na teden, maja se bo poslovila, Amanpour pa bo za televizijo poročala do konca junija. Nadaljevala bo podkast The Ex Files, ki ga ustvarja z nekdanjim možem, ameriškim diplomatom Jamiejem Rubinom.

Novinarka odhaja v občutljivem trenutku za ameriške medije. CNN je po prevzemu matične družbe Warner Bros. Discovery postal del medijskega imperija Paramount Skydance, ki ga vodi David Ellison. Združitev in povezave novih lastnikov z ameriško politično oblastjo so sprožile vprašanja o prihodnosti uredniške neodvisnosti. Amanpour ni dejala, da odhaja zaradi lastniških sprememb, vendar je že maja javno opozorila na ideološke spremembe v ameriških medijih in nevarnost političnih pritiskov.

V poslovilnem sporočilu je zapisala, da se veseli novih projektov, obenem pa bo še naprej podpirala neodvisno novinarstvo. Predvsem se je zahvalila ekipam in terenskim sodelavcem, s katerimi je preživela desetletja na nevarnih območjih. Njeno delo je bilo namreč vedno tudi skupinsko: za vsakim poročilom iz vojne so ljudje, ki zbirajo dokaze, preverjajo informacije in včasih tvegajo življenje, da bi svet izvedel, kaj se zares dogaja.

Christiane Amanpour ni bila zgolj priča zgodovini, temveč je vztrajala, da je treba o njej govoriti jasno, tudi kadar je to neprijetno za tiste, ki imajo moč. Rada je rekla: »Vedno povej resnico, ne bodi nevtralen.« Ko bo prihodnje leto ugasnil njen televizijski mikrofon, bo zato ostalo vprašanje, ki presega njeno kariero: kdo bo še pripravljen povedati resnico, tudi kadar je zanjo treba plačati visoko ceno?