Veliki finale Nasledstva ni razočaral

V nedeljo zvečer so na HBO predvajali zadnji del izjemno priljubljene serije Nasledstvo (Succession). Zgodba o brutalni bitki potomcev medijskega mogotca Logana Roya za oblast, ki je osvojila 13 emmyjev, se je z velikim finalom sklenila po štirih sezonah. Vsi tisti, ki so do zadnjega trepetali, ali bodo z zaključkom uničili vse, kar so tako skrbno gradili od junija 2018, ko je bil na sporedu prvi del Nasledstva, so si oddahnili: zaključek ni razočaral, ampak navdušil.

Kritiki serijo že uvrščajo med najboljše vseh časov, filmskem portalu IMDb pa se ponaša z visoko oceno 8,8. Konca vam ne bomo razkrili, lahko pa namignemo, da ima v njem pomembno vlogo zet Logana Roya Tom Wambsgans, ki ga je upodobil Matthew Macfayden (48). Britanski filmski igralec, ki je leta 2005 ob Keiri Knightley v Prevzetnosti in pristranosti upodobil gospoda Darcyja, si je za vlogo v Nasledstvu prislužil emmyja in dve bafti za najboljšega stanskega igralca.

Za New York Times je po koncu snemanja povedal: »Žalost, ko končaš snemanje, je čudna stvar. Po eni strani je grozno in ti zlomi srce, po drugi strani pa čutim olajšanje – zapletena mešanica občutkov.«

Serijo Nasledstvo že uvrščajo med eno najboljših vseh časov. Foto HBO

Lik Toma Wambsgansa, ki igra moža Siobhan Roy, Loganove edine hčerke, je očaran nad družinskim bogastvom in prestižem. Hrepeni po priznanju družine, bogati sorodniki ga redno ponižujejo, medtem ko se njegova žena Shiv, ki jo igra Sarah Snook, povečini ne zmeni zanj in mu že na poročno noč predlaga odprti zakon. Toda Tom postaja vse bolj preračunljiv in iznajdljiv.

»Ne vem, kako mu je uspelo, da je tako pokoren in ustrahovan lik naredil všečen, toda uspelo mu je. Je eden od igralcev, ki imajo do sveta toliko ljubezni, sočutja in radovednosti, da lahko svoje like oblikujejo, v karkoli želijo,« je bila v New York Timesu Sarah Snook polna hvale na njegov račun.

Macfayden prihaja iz igralske družine, kot je januarja povedal pri Jimmyju Fallonu, pa se trudi, da mu uspeh ne bi stopil v glavo: »Podelitev emmyjev je bila kar strašljiva. Ves čas sem si skušal dopovedati, da je to nekaj povsem normalnega: tam je Ben Stiller, tam je Oprah Winfrey …, v resnici pa je strašljivo.«

Igralec po Nasledstvu ne počiva. Od začetka januarja ima glavno vlogo v britanski seriji Stonehouse, posneti po resnični zgodbi o nekdanjem britanskem laburističnem politiku Johnu Stonehouseu, vohunu za Češkoslovaško, ki se je znašel v hudih finančnih težavah in leta 1974 zaigral lastno smrt ter se odselil v Avstralijo z ljubico, a so ga ujeli.

»Ničesar nisem vedel o tem, a je fascinantna, nora zgodba,« je povedal v Fallonovem šovu. Angleška igralka Keeley Hawes, ki v Stonehouseu igra njegovo ženo, je njegova žena tudi v resničnem življenju. Poročena sta od leta 2004 in imata skupaj dva otroka, stara 16 in 18 let.