Veliko dela za forenzike

Ostanke podmornice Titan, ki je 18. junija potonila ob ogledu razbitin Titanika, so prepeljali v pristaniško mesto St. John's na kanadski Novi Fundlandiji in forenzike čaka težko delo morebitne identifikacije umrle peterice (britanski raziskovalec Hamish Harding, francoski strokovnjak za podmornice Paul-Henri Nargeolet, pakistansko-britanski poslovnež Šahzada Davud in njegov sin Sulejman ter izvršni direktor podjetja OceanGate Expeditions Stockton Rush), vendar v družbi Pelagic Research Services, ki je z daljinsko upravljanim plovilom locirala in izvlekla Titan, za zdaj ne dajejo izjav.