Veliko ponižanje kraljičinega najljubšega sina

Odkar je britanski princ Andrew sporočil, da se bo odpovedal uporabi naziva vojvoda Yorški, se v britanskih medijih vrstijo analize, kaj njegova odločitev pravzaprav pomeni. Andrew jo je sprejel po pogovoru s kraljem Karlom III., kar najverjetneje kaže, da je bil v to prisiljen, pravijo dobro poučeni. Princ je v nemilosti kraljeve družine, pa tudi britanske javnosti zaradi povezav s pokojnim ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Vzrok, da je »odločitev« sprejel zdaj, je knjiga spominov pokojne Virginie Giuffre Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj), ki bo izšla jutri. Virginia Giuffre, ki je aprila pri 41 letih storila samomor, je več let vztrajala, da jo je princ trikrat spolno zlorabil, ko je bila stara komaj 17 let, vse skupaj pa se je dogajalo pod okriljem pokojnega Epsteina in njegove prijateljice Ghislaine Maxwell. Andrew je zlorabo zanikal, z Giuffrejevo pa sklenil večmilijonsko zunajsodno poravnavo. V odlomkih iz knjige, objavljenih že pred izidom, opisuje, da ji je Maxwellova ukazala, naj za Andrewa poskrbi, kot je poskrbela za Epsteina, princ pa se je obnašal, kot da »je spolni odnos z mano njegova prirojena pravica«. Naslednji dan jo je Maxwellova pohvalila, da se je dobro odrezala, Epstein pa jo je nagradil s 15.000 dolarji.

Sarah Ferguson ni več vojvodinja, težave pa utegnejo nastati tudi pri njenih poslovnih podvigih. FOTO: Toby Melville/Reuters

Leta 2022 je Andrewu mati, pokojna kraljica Elizabeta II., zaradi škandala odvzela vse častne vojaške položaje in mu prepovedala, da bi v javnosti uporab­ljal naziv njegova kraljeva visokost. Odpovedati se je moral tudi številnim pokroviteljstvom. Že leta 2019 je bil po katastrofalnem televizijskem intervjuju za BBC, v katerem je neprepričljivo branil svojo čast in zagovarjal stike z Epsteinom, prisiljen opustiti opravljanje javnih dolžnosti, ki jih imajo člani britanske kraljeve družine, zdaj pa je zdrsnil še stopničko niže.

Pred kratkim je prišlo na dan tudi, da je Andrew svojemu telesnemu stražarju naročil, naj izbrska umazanije o Giuffrejevi. Andrew prav tako ne bo več preživljal božičnih praznikov na posestvu Sandringham, a za moškega, ki je vedno užival v kraljevskem okrasju, pompoznosti in slovesnostih, je najbolj ponižujoča ravno izguba nazivov, so komentirali pri BBC.

Skupaj z Andrewom bo titulo vojvodinje izgubila tudi njegova bivša žena Sarah Ferguson, ki se bo odslej lahko predstavljala le z imenom in (dekliškim) priimkom. Fergusonova sicer neomajno podpira nekdanjega moža in celo še vedno živi na njegovem posestvu.

Princesi Eugenie in Beatrice ima kralj Karel zelo rad, njegovi nečakinji naj ne bi čutili posledic očetovih grehov. FOTO: Foto Toby Melville/AFP

»Zaradi izgube titule bo izgubila nekaj ugleda. Zagotovo uporablja ta naziv – celo njen profil na twitterju je vojvodinja Sarah,« je za BBC komentiral kraljevi dopisnik Richard Palmer. V zadnjem času se je sodelovanju z rdečelasko odpovedalo več dobrodelnih organizacij, potem ko je v javnost prišlo elektronsko sporočilo iz leta 2011, v katerem je Epsteina oklicala za svojega »najvišjega prijatelja« in se mu opravičevala za javno kritiko na njegov račun. Kot pravi komentatorka za kraljevo družino Victoria Murphy, bo povezava z Epsteinom škodovala tudi njenim poslovnim projektom.

Hčeri Andrewa in Sarah Ferguson, princesi Beatrice (37) in Eugenie (35), bosta še naprej uporabljali naziv princesa, ta naziv pa je tudi edini, ki je še ostal Andrewu; kot kraljičin sin je namreč samodejno tudi princ. Andrew ostaja tudi osmi v vrsti za prestol, Beatrice in Eugenie mu sledita na devetem in dvanajstem mestu.