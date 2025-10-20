  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Veliko ponižanje kraljičinega najljubšega sina

    Princu Andrewu, znanemu ljubitelju kraljevega pompa, so odvzeli še zadnje preostale nazive. Titulo je izgubila tudi Fergie, medtem ko hčeri ostajata princesi.
    Princ Andrew naj bi se obnašal, kot da je seks z Virginio Giufrre njegova prirojena pravica, po njenem opisu pa vse skupaj (s kopeljo vred) ni trajalo več kot pol ure. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Galerija
    Princ Andrew naj bi se obnašal, kot da je seks z Virginio Giufrre njegova prirojena pravica, po njenem opisu pa vse skupaj (s kopeljo vred) ni trajalo več kot pol ure. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Agata Rakovec Kurent
    20. 10. 2025 | 12:07
    20. 10. 2025 | 12:53
    4:10
    A+A-

    Odkar je britanski princ Andrew sporočil, da se bo odpovedal uporabi naziva vojvoda Yorški, se v britanskih medijih vrstijo analize, kaj njegova odločitev pravzaprav pomeni. Andrew jo je sprejel po pogovoru s kraljem Karlom III., kar najverjetneje kaže, da je bil v to prisiljen, pravijo dobro poučeni. Princ je v nemilosti kraljeve družine, pa tudi britanske javnosti zaradi povezav s pokojnim ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

    Vzrok, da je »odločitev« sprejel zdaj, je knjiga spominov pokojne Virginie Giuffre Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj), ki bo izšla jutri. Virginia Giuffre, ki je aprila pri 41 letih storila samomor, je več let vztrajala, da jo je princ trikrat spolno zlorabil, ko je bila stara komaj 17 let, vse skupaj pa se je dogajalo pod okriljem pokojnega Epsteina in njegove prijateljice Ghislaine Maxwell. Andrew je zlorabo zanikal, z Giuffrejevo pa sklenil večmilijonsko zunajsodno poravnavo. V odlomkih iz knjige, objavljenih že pred izidom, opisuje, da ji je Maxwellova ukazala, naj za Andrewa poskrbi, kot je poskrbela za Epsteina, princ pa se je obnašal, kot da »je spolni odnos z mano njegova prirojena pravica«. Naslednji dan jo je Maxwellova pohvalila, da se je dobro odrezala, Epstein pa jo je nagradil s 15.000 dolarji.

    Sarah Ferguson ni več vojvodinja, težave pa utegnejo  nastati tudi pri njenih poslovnih podvigih. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Sarah Ferguson ni več vojvodinja, težave pa utegnejo  nastati tudi pri njenih poslovnih podvigih. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Leta 2022 je Andrewu mati, pokojna kraljica Elizabeta II., zaradi škandala odvzela vse častne vojaške položaje in mu prepovedala, da bi v javnosti uporab­ljal naziv njegova kraljeva visokost. Odpovedati se je moral tudi številnim pokroviteljstvom. Že leta 2019 je bil po katastrofalnem televizijskem intervjuju za BBC, v katerem je neprepričljivo branil svojo čast in zagovarjal stike z Epsteinom, prisiljen opustiti opravljanje javnih dolžnosti, ki jih imajo člani britanske kraljeve družine, zdaj pa je zdrsnil še stopničko niže.

    Pred kratkim je prišlo na dan tudi, da je Andrew svojemu telesnemu stražarju naročil, naj izbrska umazanije o Giuffrejevi. Andrew prav tako ne bo več preživljal božičnih praznikov na posestvu Sandringham, a za moškega, ki je vedno užival v kraljevskem okrasju, pompoznosti in slovesnostih, je najbolj ponižujoča ravno izguba nazivov, so komentirali pri BBC.

    Skupaj z Andrewom bo titulo vojvodinje izgubila tudi njegova bivša žena Sarah Ferguson, ki se bo odslej lahko predstavljala le z imenom in (dekliškim) priimkom. Fergusonova sicer neomajno podpira nekdanjega moža in celo še vedno živi na njegovem posestvu. 

    Princesi Eugenie in Beatrice ima kralj Karel zelo rad, njegovi nečakinji naj ne bi čutili posledic očetovih grehov. FOTO: Foto Toby Melville/AFP
    Princesi Eugenie in Beatrice ima kralj Karel zelo rad, njegovi nečakinji naj ne bi čutili posledic očetovih grehov. FOTO: Foto Toby Melville/AFP

    »Zaradi izgube titule bo izgubila nekaj ugleda. Zagotovo uporablja ta naziv – celo njen profil na twitterju je vojvodinja Sarah,« je za BBC komentiral kraljevi dopisnik Richard Palmer. V zadnjem času se je sodelovanju z rdečelasko odpovedalo več dobrodelnih organizacij, potem ko je v javnost prišlo elektronsko sporočilo iz leta 2011, v katerem je Epsteina oklicala za svojega »najvišjega prijatelja« in se mu opravičevala za javno kritiko na njegov račun. Kot pravi komentatorka za kraljevo družino Victoria Murphy, bo povezava z Epsteinom škodovala tudi njenim poslovnim projektom. 

    Hčeri Andrewa in Sarah Ferguson, princesi Beatrice (37) in Eugenie (35), bosta še naprej uporabljali naziv princesa, ta naziv pa je tudi edini, ki je še ostal Andrewu; kot kraljičin sin je namreč samodejno tudi princ. Andrew ostaja tudi osmi v vrsti za prestol, Beatrice in  Eugenie mu sledita na devetem in dvanajstem mestu. 

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Andrew se je odpovedal nazivu, verjetno bo ostal tudi brez povabila na kronanje

    Že dolgo krožijo govorice, de je poravnavo delno financirala pokojna kraljica iz zasebnih prihodkov.
    19. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Princ spet ujet na laži

    Mlajši brat britanskega kralja, princ Andrew, je z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom prijateljeval dlje, kot je trdil doslej.
    13. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Epsteinovi dosjeji

    Objavili del dokumentov, med omenjenimi Elon Musk, princ Andrew, Steve Bannon

    Razkrivanje Epsteinovih dokumentov se je sprevrglo v političen boj med demokrati in republikanci.
    27. 9. 2025 | 07:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    (Ne)prevzemanje politične odgovornosti

    Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

    Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
    Lucijan Zalokar 19. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pariz

    Louvre: Ukradeno krono našli, znan seznam ostalih ukradenih draguljev

    Drzna tatvina predmetov neprecenljive vrednosti za francosko zgodovino se je zgodila sredi belega dne, le 800 metrov od sedeža pariške policije.
    19. 10. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    britanski princ AndrewJeffrey Epsteinbritanska kraljeva družinaVirginia Giuffrekraljica Elizabeta II.Sarah Fergusonškandal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Protestni shod

    Promet na glavni zasavski cesti bo jutri zelo oviran

    Zaradi zavlačevanja države z gradnjo obvoznice bodo krajani Zgornjega Hotiča jutri popoldan začasno ustavili ves promet.
    Manja Pušnik 20. 10. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    ZDA so Republiko Srbsko postavile nazaj na evropsko pot

    Naglo sprejete odločitve skupščine entitete Republike številni razumejo kot dokončno kapitulacijo obsojenega Milorada Dodika.
    Novica Mihajlović 20. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo