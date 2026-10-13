Veliko več kot Lennonova muza

Svet jo je spoznal kot ženo Johna Lennona, člana Beatlov, vendar je bila Yoko Ono na newyorški avantgardni umetniški sceni dejavna že veliko prej preden sta se spoznala. Njeno ustvarjanje sega od konceptualne umetnosti, performansa in eksperimentalnega filma do glasbe, poezije in umetniških akcij, pri katerih gledalec ni več zgolj opazovalec, temveč postane del umetniškega dela. Letos decembra bo njeno delo mogoče videti tudi v Zagrebu, saj Muzej sodobne umetnosti pripravlja razstavo z naslovom Yoko Ono: The Room of Your Own Making (Soba, ki jo ustvarjaš). Na ogled bo od 10. decembra 2026 do 2. maja 2027.

Yoko Ono, rojena 18. februarja 1933 v Tokiu, bo prihodnje leto praznovala 94. rojstni dan. Njena javna podoba je dolgo zakrivala pomen njenega umetniškega dela, ki je že v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja postavljalo pod vprašaj meje med umetnostjo in življenjem. V času, ko je umetnost še pogosto pomenila predmet, ki ga občudujemo v galeriji, je ustvarjala nekaj radikalno drugačnega: umetniško delo je bilo zanjo tudi zamisel, navodilo ali dejanje, ki se zgodi v naši domišljiji.

Leta 1964 je izdala knjigo z naslovom Grapefruit, zbirko kratkih besedil z navodili za umetniška dela, ki jih je mogoče izvesti ali pa jih samo ustvariti v svoji domišljiji. V knjigi na primer predlaga, naj narišemo takšen zemljevid, s pomočjo katerega se bomo izgubili. Umetnost, uči Yoko Ono, se lahko iz galerije preseli v človekovo zavest: včasih je dovolj že to, da si nekaj predstavljamo.

Ono je bila tudi ena od pionirk umetniških praks, povezanih z gibanjem Fluxus, ki je v šestdesetih letih zabrisovalo meje med različnimi umetnostmi in vsakdanjim življenjem. Že pred srečanjem z Lennonom v Londonu leta 1966 je sodelovala z avantgardnimi skladatelji, organizirala umetniške dogodke v svojem newyorškem stanovanju in razvijala zamisli, ki so pomembno vplivale na konceptualno umetnost.

Tudi njeno zasebno življenje je postalo del kulturne zgodovine. Z Lennonom sta leta 1969 v Amsterdamu med medenimi tedni priredila znamenito akcijo Bed-In for Peace: namesto običajnega umika mladoporočencev v zasebnost sta v hotelski sobi sprejemala novinarje in javno pozivala k miru. Njune politične akcije in boj za mir niso ostale brez političnih posledic. V začetku sedemdesetih let je FBI nadzoroval Lennona, sprožili so celo postopek, da bi ju izgnali iz ZDA.

Ko je bil John Lennon 8. decembra 1980 ubit pred njunim newyorškim domom, se je Yoko Ono za nekaj časa umaknila iz javnosti. Vendar ni prenehala ustvarjati. Žalovanje je preoblikovala v umetnost: že leta 1981 je izdala album Season of Glass, na katerega naslovnici so Lennonova krvava očala, pretresljivo neposreden spomin na nasilno smrt. V naslednjih desetletjih se je vračala h glasbi in likovni umetnosti, pripravljala razstave ter nadaljevala mirovno delovanje. Njena umetniška pot se tako ni končala z izgubo človeka, s katerim je delila življenje in ustvarjanje, temveč se je nadaljevala v drugačni obliki. Tudi zagrebška razstava bo priložnost, da Yoko Ono spoznamo onkraj njene biografije in slovesa Lennonove žene: kot umetnico, ki je več kot šest desetletij širila predstavo o tem, kaj vse je lahko umetnost.