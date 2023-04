Vesna Godina: To je absurd, ki se nam dogaja, vzgajamo nasilne otroke

Danes sem sicer nameravala pisati o planirani reformi slovenskega šolskega sistema. Pa se je zgodila delitev posnetkov nasilja med najstnicami v Celju, ki je ponovno odprla javno razpravljanje o vrstniškem nasilju pri nas. O tem je seveda treba nekaj napisati. Ne zato, ker o nasilju med slovensko mladino ne bi že pisala. Ampak natančno zato, ker smo o tem sama in kar nekaj drugih že pisali.

A očitno je, da gre pri pisanju o vrstniškem nasilju za temo, ki se že lep čas pometa pod preprogo. Ne glede na to, kaj kdo reče. In kaj kdo zapiše. Očitno gre za temo, o kateri noče nihče nič slišati. In nič vedeti. Zato se lahko tudi ob celjskem dogodku soočamo s čudenjem. Zanikanjem. In podobnimi reakcijami.