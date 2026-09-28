Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

Na prvi pogled je bil to povsem običajen družinski vikend ob morju. Otroci so se kopali v morju, izdelovali zapestnice, barvali kamenčke in se z vlakcem odpeljali na izlet v Umag. A za družine, vključene v program Botrstvo v Sloveniji, je pomenil nekaj, kar brez pomoči svojim otrokom le redko lahko ponudijo.

Za prevoz, nastanitev, prehrano in aktivnosti je bilo poskrbljeno vnaprej, zato staršem za nekaj dni ni bilo treba računati, koliko bo stalo kosilo, kako bodo prišli na cilj ali katero dejavnost si še lahko privoščijo.

»Ta vikend je bil za nas res nekaj posebnega. Za nič mi ni bilo treba skrbeti, le spakirala sem oblačila in brisače.«

Tako je povedala ena od udeleženk. Nekaj skupnih dni je opisala kot mini počitnice, predvsem pa kot oddih od vsakodnevnih skrbi.

Letošnji družinski vikend v Zambratiji, ki ga je Botrstvo v Sloveniji izvedlo tudi s pomočjo sredstev iz sklada SKUPAJ za FER otroštvo, je za otroke pomenil nova doživetja, za starše pa tudi priložnost, da se povežejo z ljudmi, ki se srečujejo s podobnimi življenjskimi okoliščinami.

Ko nekaj dni brez skrbi postane razkošje

Finančne stiske ni vedno mogoče prepoznati na ulici. Med družinami, ki potrebujejo podporo, so tudi zaposleni starši z rednimi prihodki, ki pa si ob stroških stanovanja, hrane in prevoza ne morejo privoščiti počitnic ali kratkega oddiha. Mati enega od otrok opisuje, da je pred nakazilom plače večkrat delala od doma, ker ni imela dovolj denarja za bencin, da bi se odpeljala do službe. Drugi udeleženec je povedal, da s hčerko na počitnicah nista bila že pet let, saj so se po ženini smrti prihodki za družino drastično zmanjšali.

Takšne zgodbe pokažejo, kako hitro lahko družino v negotov položaj potisnejo bolezen, izguba službe, razhod ali druga nepričakovana sprememba, posledice pa občutijo tudi otroci. Izleti, praznovanja, šport, počitnice ali druženje z vrstniki se lahko med varčevanjem hitro znajdejo med stvarmi, ki jih je treba odložiti.

»Takšnih priložnosti nimamo veliko. Ko sem prejel obvestilo o možnosti prijave, sem najprej pomislil na otroka, saj sem vedel, da bo zanju to nekaj res čudovitega,« je povedal eden od očetov.

Prav zato je bil za družine pomemben tudi občutek, da se jim nekaj dni ni treba ukvarjati z organizacijo in stroški. Otroci so medtem sklepali nova prijateljstva, starši pa so dobili prostor za pogovor in izmenjavo izkušenj.

Majhna doživetja popestrijo otroštvo

Družinski vikend je le ena od aktivnosti, ki jih program Botrstvo v Sloveniji izvaja s podporo HOFERjevega sklada SKUPAJ za FER otroštvo. Programi spremljajo otroke v različnih obdobjih odraščanja, med njimi je tudi projekt Čarobni rojstni dan, ki otrokom omogoči praznovanje z vrstniki. Za nekatere je to prvo tako praznovanje, ki lahko za otroka prinese več sprejetosti med vrstniki in sklepanje novih prijateljstev.

Otrokom in družinam so na voljo tudi izleti, počitniški programi ter obiski kulturnih, izobraževalnih in zabavnih destinacij. Del sredstev omogoča razvoj športnih in umetniških talentov otrok, ki bi se sicer zaradi finančnih omejitev težko vključili v dejavnosti.

Podpora pa sega tudi v srednješolska leta. Dijaški sklad Botrstva mladim pomaga pri stroških bivanja v dijaškem domu, kadar je to pogoj, da lahko obiskujejo izbrani izobraževalni program.

Podpora, ki sega dlje

Da lahko takšni programi potekajo vse leto, je pomembno njihovo dolgoročno financiranje. HOFER je zato v sklad SKUPAJ za FER otroštvo tudi letos namenil 65.000 evrov. Sredstva so namenjena za aktivnosti programa Botrstvo v Sloveniji in štiri starostne skupine: malčke in predšolske otroke, šolarje, dijake ter mladostnike. Letošnja novost je bil prav družinski vikend za predšolske otroke, njihove sorojence in starše.

Sodelovanje Botrstva s Hoferjem pa se je začelo že precej prej. Hofer podpira ta program že od leta 2014 in je za njegove različne aktivnosti do danes namenil več kot 1,2 milijona evrov.

Za družine se ti zneski pretvorijo v zelo konkretne stvari. Za nekatere je to nekaj dni ob morju, rojstnodnevno praznovanje, trening, izlet, prostor v dijaškem domu ali dejavnost, pri kateri otrok lahko razvija svoje sposobnosti skupaj z vrstniki.

Več o projektu: Skupaj za FER otroštvo | HOFER.

K podpori lahko prispevate tudi vi. S SMS-sporočilom FEROTROSTVO5 na številko 1919 je mogoče nameniti 5 evrov za dejavnosti Sklada SKUPAJ za FER otroštvo in tako pomagati ustvarjati priložnosti, ki številnim otrokom in njihovim družinam drugače ne bi bile dosegljive.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.