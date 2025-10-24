Vili oblikovalke Coco Chanel povrnili nekdanji sijaj

Razkošno zatočišče modne oblikovalke Gabrielle Chanel La Pausa na francoski rivieri je ponovno odprlo svoja vrata po petletni filigranski prenovi, kot si jo je zamislil ameriški arhitekt Peter Marino. Kot poroča italijanski Vogue, je med negovanimi kaktusi in starinskimi ogledali bolj ali manj podobno kot v letih, ko je Salvador Dalí slikal na vrtu (tukaj naj bi naslikal 11 platen) in je pianistka in pokroviteljica sodobnih umetnikov in glasbenikov Misia Sert igrala klavir.

Vilo je Coco Chanel po svojih izdelanih željah dala zgraditi leta 1929, v 30. in 40. letih je postala zatočišče še za njene prijatelje, umetnike, literate in intelektualce, med njimi Jeana Cocteauja, Picassa, Pierra Reverdyja, Luchinina Viscontija, Christiana Bérarda ..., ki so poletne večere preživljali tu med stoletnimi oljkami in polji sivke, ki se spuščajo proti monaškemu zalivu.

Chanelova je La Pauso prodala leta 1953, a jo je modna hiša Chanel pred desetimi leti odkupila nazaj. Peter Marino je pri obnovi sledil temu, da bi bila videti, kot da je Coco Chanel pravkar stopila iz nje, in preučil na stotine arhivskih fotografij. Delovala bo kot zasebna rezidenca in »dom za ustvarjalnost, kulturo in gostoljubnost«, kot je nekoč že bila, so povedali v Chanelovem oddelku za umetnost, kulturo in dediščino.

Ameriški arhitekt, pogosto oblečen v usnje – po slogu oblačenja po zapisu na CBS News spominja na varnostnika, poklicnega rokoborca ali frontmana posnemovalne glasbene skupine Village People –, je znan tudi po drugih projektih, nebotičnikih in prodajalnah na ikoničnih lokacijah po svetu za modno hišo Chanel in druge luksuzne znamke, med drugim za Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Fendi, Hublot in Ermenegildo Zegna.

Umetnost kot neločljiv del arhitekture

Zasnoval je tudi prestižne zasebne vile z bazeni, obnovil marsikateri dvorec v Franciji, bedel nad prenovo denimo tudi katedrale sv. Patrika na Manhattnu. Med njegovimi zadnjimi projekti so denimo prenova glavne ikonične draguljarne Tiffany & Co. na Peti aveniji v New Yorku, nova Chanelova stavba v Los Angelesu, ureditev hotela Cheval Blanc v nekdanji znameniti pariški veleblagovnici La Samaritaine.

V njegovem biroju v New Yorku, ki ga je ustanovil leta 1978, po navedbah njegove spletne strani dela 160 zaposlenih. Prepoznavni so po redefiniciji sodobnega razkošja s poudarkom tako na arhitekturi kot notranjem oblikovanju pa tudi nagrajenih stanovanjskih, trgovskih, kulturnih in gostinskih projektih po vsem svetu in tem, da umetnost vidijo kot neločljiv del arhitekture.

Za arhitekturne projekte, pod katere so se podpisali, so naročili več kot 300 umetniških del, posebej za posamezno lokacijo. Peter Marino, tudi sam zbiratelj umetniških del, je bil odlikovan s francoskima redoma za zasluge (leta 2012 s Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, leta 2017 z Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres).