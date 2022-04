Vinko Möderndorfer: V vojni resnica vedno umre prva

»Kar se v dolini življenj njihovih rodov ni spremenilo v stotih letih, se bo spremenilo v desetletju. Življenje res ni nikoli isto, narava življenja je, da se spreminja, ampak včasih življenje s svojimi spremembami strašno pohiti. V petek še čil in zdrav, v ponedeljek brez obeh nog. V torek mir, v sredo vojna. V četrtek trgovine prazne. Ta večer še tujca, čez nekaj ur že zavezana za vse življenje.« Takole zapišete v svojem romanu Druga preteklost o dogajanju v namišljeni Dolini v prvi polovici 20. stoletja; v njem orisujete dogodke, ki so jih politiki že ničkolikokrat izrabili. A zapisana misel je brezčasna, kajne?

Res je. Prav zdaj jo lahko spet močno doživljamo, čeprav zanjo velja, da jo ljudje – bolj ali manj intenzivno – doživljamo vseskozi. Spomnim se skladatelja in aranžerja Boruta Lesjaka. Moral sem imeti 24 let, saj se mi je ravno tedaj rodila hčerka, ko sva skupaj delala v gledališču. Nekoč sva se pogovarjala in v nekem trenutku mi je rekel: »Veš, to je tako ... Danes je mir, jutri pa vojna. Naslednji dan se zdi, kot da se ni nič spremenilo, a je obenem vse drugače.«

Preberite intervju na Onaplus.si.