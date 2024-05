Vnukinja Elvisa Presleyja rešuje Graceland

Danielle Riley Keough, vnukinja Elvisa Presleyja, poskuša s tožbo preprečiti prodajo znamenitega Gracelanda, domovanja in tudi zadnjega počivališča kralja rokenrola. Dražba je načrtovana že za četrtek, 34-letna hčerka pokojne Lise Marie Presley pa trdi, da podjetje, ki stoji za prodajo, ne obstaja in nima nobenih pravic do lastnine, je poročal CNN.

Pevčeva najstarejša vnukinja in trenutna lastnica nepremičnine, sicer pa igralka, je s tožbo pridobila vsaj nekaj časa, saj je prodaja prepovedana, dokler sodišče ne odloči o njeni vlogi. Lisa Marie Presley, edina dedinja Gracelanda in očetove posesti, je pred šestimi leti domnevno podpisala listino o zaupanju, da bi si zagotovila posojilo v višini 3,8 milijona dolarjev, pri čemer je Graceland uporabila kot zavarovanje.

Graceland je ena najbolj ikoničnih stavb iz zgodovine rokenrola. FOTO: Wikipedia

Posojilo je domnevno dobila prek podjetja Naussany Investments and Private Lending. To zdaj menda trdi, da Lisa Marie Presley posojila ni vrnila, njena hčerka pa poskuša dokazati, da si denarja sploh ni izposodila. V tožbi namreč trdi, da so dokumenti ponarejeni. »Lisa Marie Presley si ni nikoli izposodila denarja od Naussany Investments,« piše v tožbi. Ponarejeni so, kot trdi tožnica, tudi materini podpisi, kot dokaz je priloženo pričanje notarke s Floride, ki je navedena na dokumentih, a pravi, da Lise Marie Presley nikoli niti ni srečala niti ni overila nobenega dokumenta zanjo.

Elvis Presley je kupil Graceland za 102.500 dolarjev leta 1957, dvajset let pozneje ga je ob njegovi smrti podedovala njegova hčerka in leta 1982 v njem odprla muzej. Graceland, katerega vrednost se zdaj dviga do stotin milijonov dolarjev, je ena najbolj ikoničnih stavb vseh časov, vsako leto pritegne več kot pol milijona obiskovalcev.