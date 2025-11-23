Vnukinja Johna F. Kennedyja ima pred seboj le še leto življenja

35-letna Tatiana Schlossberg je okoljska novinarka in avtorica in vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. V eseju za The New Yorker je spregovorila o nenadni spremembi svojega življenja, ko je kmalu po rojstvu hčerke maja 2024 rutinski krvni test pokazal nenavadno visoko število belih krvničk in ji postavili diagnozo akutne mieloblastne levkemije.

»Dan prej sem v bazenu preplavala dober kilometer,« je zapisala in dodala, da se ni počutila bolno.

Prej je vodila zelo aktiven življenjski slog, rada je tekla, smučala in enkrat celo plavala v reki Hudson, da bi prispevala k zbiranju denarja za zdravljenje levkemije. Tatiana ima dva otroka, triletnega sina in dobro leto staro hčerko. V eseju priznava, da ji bolezen preprečuje, da bi skrbela za hčerko tako, kot bi želela, in poudarja: »Moja prva misel je bila, da se me moji otroci ne bodo spominjali.«

Tatiana je k zdravljenju pristopila resno in po kemoterapiji prejela presaditev matičnih celic svoje sestre, kar je bilo ključno za nadaljevanje terapije. Kljub intenzivnemu zdravljenju so ji zdravniki povedali, da je bolezen v zadnjem stadiju in da ji po ocenah ostaja manj kot eno leto življenja.

Opisuje tudi strah pred tem, kako bo njena diagnoza vplivala na družino, predvsem na mamo Caroline Kennedy, ki je bila v preteklosti ameriška veleposlanica v Avstraliji in na Japonskem ter je že doživela številne družinske izgube. Tatiana hkrati izpostavlja podporo svojega moža Georgea Morana, zdravnika, ki ji je v tem težkem obdobju velika opora in skrbi za družino. Poudarja: »George mi omogoča, da se osredotočim na otroke in preostali čas z njimi.«

Pripoveduje tudi o tem, kako bolezen spreminja perspektivo. Osredotočam se na trenutke z otroki, male vsakdanje radosti in spomine. »Želim svoje možgane napolniti s spomini na svoje otroke,« dodaja.

Esej je tudi politična kritika

Schlossbergova je izrazila zaskrbljenost nad odločitvami svojega brata Roberta F. Kennedyja ml., ki je v času njenega zdravljenja postal ameriški minister za zdravje. Kritizirala je njegove politike glede financiranja raziskav in javnega zdravja ter zapisala: »Nenadoma se je zdravstveni sistem, na katerega sem se zanašala, zdel napet in majav.«