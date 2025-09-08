Vojaška akademija odpovedala slovesnost v čast Tomu Hanksu

Združenje alumnov Vojaške akademije ZDA, bolj znane kot West Point, je maja napovedalo, da bo 69-letnemu igralcu in dvakratnemu oskarjevcu Tomu Hanksu letos izročilo nagrado Sylvanus Thayer, ki jo podeljujejo »izjemnim državljanom Združenih držav Amerike, katerih služenje in dosežki v nacionalnem interesu ponazarjajo osebno predanost idealom, izraženim v geslu West Pointa: 'Dolžnost, čast, država'«.

Videti je bilo, da življenje oponaša umetnost. V filmu Forrest Gump, v katerem Hanks igra naslovno vlogo, je namreč prejel kongresno medaljo časti, ki mu jo je podelil predsednik Lyndon B. Johnson, ker je v Vietnamu rešil svoj vod pred sovražnikom. A v resničnem življenju so se stvari zapletle. Kot poroča Washington Post, je Združenje diplomantov West Pointa slovesnost v igralčevo čast le nekaj tednov pred predvidenim datumom odpovedalo, razlogi za to odločitev pa niso znani.

Upokojeni polkovnik Mark Bieger je v elektronskem sporočilu fakulteti zapisal, da bo ta odločitev akademiji omogočila, da se »še naprej osredotoča na svoje osrednje poslanstvo, in sicer na pripravo kadetov na vodenje, boj in zmago častnikov v najsmrtonosnejši sili na svetu, vojski Združenih držav Amerike«.

Kot poroča Guardian, ni jasno, kako bi počastitev Hanksa lahko ovirala »pripravo kadetov«, in namiguje, da se pravi razlogi skrivajo v igralčevi politični usmeritvi. Hanks, ki je poleg bleščeče igralske kariere deloval tudi kot nacionalni tiskovni predstavnik spomenika drugi svetovni vojni v Washingtonu in podprl zbiranje sredstev pokojnega republikanskega senatorja Boba Dola za postavitev spomenika Dwightu D. Eisenhowerju, predsednik Barack Obama pa mu je podelil predsedniško medaljo svobode, je namreč pred ameriškimi predsedniškimi volitvami podpiral demokratske kandidate Baracka Obamo, Hillary Clinton in Joeja Bidna in doniral finančna sredstva demokratski stranki. Leta 2008 je odkrito nasprotoval tudi amandmaju h kalifornijski ustavi, ki je zakonsko zvezo opredeljeval le kot zvezo med moškim in žensko. Hanks in somišljeniki so zbrali več kot 44 milijonov ameriških dolarjev za kampanjo proti predlogu.

Prav možno je torej, da se mu sedanji republikanski predsednik Donald Trump maščuje, saj je znan po tem, da obračunava s tistimi, ki si drznejo misliti drugače od najslavnejšega slovenskega zeta. Trump je, denimo, preklical varnostna pooblastila za dostop do različnih dokumentov in podatkov nekaterim ljudem v Bidnovi administraciji in jih označil za »slabe« in »nelojalne«. Nekaterim medijskim organizacijam, ki o njem niso naklonjeno poročale, je blokiral dostop do Pentagona in tiskovnega centra Bele hiše ter preklical varnostna pooblastila nekaterim odvetniškim pisarnam, ki so bile po njegovem mnenju »zelo, zelo nepoštene«.