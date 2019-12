Vojna s teroristi – in Trumpom

Londonski župan in nekdanji poslanec laburistov je po izobrazbi pravnik, ki se je pred politično kariero posvečal predvsem človekovim pravicam. FOTO: Reuters

»Teroristi so v našem mestu že prej skušali sejati strah, sovraštvo in razkol. Nikoli jim ni uspelo in ne bo jim uspelo zdaj. Londona ne bodo zastrašili ali si ga pokorili. Nasprotno: podvojili bomo naše napore, da ostanemo odločni, neuklonljivi in združeni pred takšnim zlom.Terorizem je dejanje popolne strahopetnosti in vse napore bomo usmerili v to, da pripeljemo pred roko pravice vse, ki so tem patetičnim posameznikom nudili podporo,« je v odprtem pismu, objavljenem v Guardianu, ob petkovem terorističnem napadu na London Bridgeu, ki je terjal dve življenji, 12 ljudi pa je bilo ranjenih, zapisal londonski županŽupan je v pismu opozoril na neustrezno zakonodajo, saj je zločin zagrešil 28-letni povratnik, ki je bil leta 2012 že obsojen zaradi terorističnih napadov. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Terorista so sicer obvladali mimoidoči, v posredovanju policije pa je bil ubit.»Niti malo ne dvomim, da bomo v naslednjih dneh Londončani svetu še enkrat pokazali, zakaj je naše glavno mesto največje mesto na svetu. Nikomur ne bomo dovolili, da nas razdeli ali ogrozi naš način življenja. Branili bomo svoje vrednote in teroristom nikoli ne bomo dovolili zmagati,« je še zapisal Khan.49-letni Sadiq Khan je prvi mož britanske prestolnice od leta 2016, od leta 2005 do 2016 pa je bil član parlamenta. V južnem Londonu rojeni laburist je odraščal v delavski družini in diplomiral iz prava. Kot politik se je glasno zavzemal za britanski obstoj v EU in za pomembnejšo vlogo Britanije v uniji.Khan je znan tudi po srditih spopadih z ameriškim predsednikomna twitterju. Začelo se je med predvolilno kampanjo, ko je Trump napovedal prepoved vstopa za muslimane v ZDA, Khan pa je izrazil upanje, da bo volitve »grdo izgubil«. Julija letos je Khan Trumpove govore na predvolilnih shodih primerjal s »fašistično retoriko 20. stoletja«, Trump pa je v svojem slogu odvrnil, da je Khan »zguba« in »zelo neumen.«