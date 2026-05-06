Dan zmage brez mobilnega interneta

Rusija je na Ukrajino pred več kot štirimi leti začela, kakor si je zamislila, kratko in zmagovito invazijo. Načrti so se ji popolnoma sfižili in zdaj je z zahodno sosedo zapletena v neskončno statično vojno na pontski stepi. Ker ni več sposobna zagotoviti varnosti pred ukrajinskimi zračnimi napadi niti v Moskvi, bo letošnje praznovanje zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni 9. maja precej manj veličastno, kot je bilo v preteklosti.

Eden od ukrepov, s katerim poskuša kremeljska oblast preprečiti izbruhe nezadovoljstva zaradi vse slabšega življenja, pa je omejevanje dostopa do mobilnega interneta. V glavnem mestu Moskvi, severni prestolnici, kakor imenujejo Sankt Peterburg in nekaterih drugih velikih mestih so prebivalci v ponedeljek opazili, da je njihov dostop do mobilnega interneta močno okrnjen ali pa se nanj sploh niso mogli priključiti. V torek popoldne je ministrstvo za digitalni razvoj, komunikacije in množične medije pod vodstvom Maksuta Šadajeva sicer oznanilo, da so končali blokado mobilnega interneta, ki da so jo uvedli zaradi »varnostnih razlogov«, vendar so v Moskvi in Peterburgu prebivalci še vedno imeli težave. Tudi z dostopom do bančnih storitev in navigacije, kar veliko ljudi danes pač počne prek telefona in mobilnega interneta.

Operaterji mobilnih omrežij in banke so uporabnike že vnaprej obveščali, da bodo med 5. in 9. majem z njihovimi storitvami težave. Režim ruskega diktatorja Vladimirja Putina je sicer priznal, da so omejitve mobilnega interneta uvedli zaradi povečane nevarnosti napadov ukrajinskih brezpilotnikov v dneh, ko pri njih slavijo zmago v veliki domovinski vojni, kakor so vzhodno fronto v letih od 1941 do 1945 imenovali že v času Sovjetske zveze.