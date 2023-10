Vojno opazuje na varnem v Katarju

Napad, kakršnega Izrael ni doživel že zelo dolgo, v obliki terorističnega naskoka na judovsko državo pa najbrž še sploh ne, je presenetil vse. Tudi Izraelce, katerih obveščevalne službe slovijo kot ene najboljših na svetu. Čeprav je Izrael majhna država, je njena osrednja obveščevalna agencija Mosad, odgovorna za zbiranje informacij, boj proti terorizmu in tajne operacije, ena največjih vohunskih organizacij na svetu.

Tudi zato je uspešnost napada palestinskega Hamasa – za večino zahodnih držav in organizacij, vključno z Evropsko unijo, torej tudi za Slovenijo, je teroristična organizacija – na Izrael, ki se je začel v soboto, povzročila hud šok. Vrhovni vodja Hamasa, uradno predsednik političnega biroja, Ismail Hanija pa v napadu, v katerem je do zdaj na obeh straneh po uradnih podatkih uradno umrlo več kot 1100 ljudi, več kot 700 Izraelcev in več kot 400 Palestincev, ni sodeloval. Že od leta 2016 živi v prestolnici Katarja Dohi, verjetno v prepričanju, da ga tam dolga roka Mosada ne more doseči.

Gotovo je v Katarju 62-letni Palestinec bolj na varnem, kot bi bil v Gazi. Kjer so Izraelci, na primer, v dveh helikopterskih napadih spomladi 2004 likvidirali ustanovitelja Hamasa Ahmeda Jasina in Abdela Aziza Rantisija. Pred njima in po njiju pa še številne druge, predvsem vojaške poveljnike te palestinske organizacije.

Hanija se je leta 1962 rodil v begunskem taborišču na območju Gaze, kamor sta njegova starša pribežala z območja današnjega Izraela po prvi vojni med to državo in arabskimi sosedami leta 1948. Obiskoval je begunske šole Združenih narodov in diplomiral iz arabske književnosti na Islamski univerzi v Gazi. V študijskih letih je začel sodelovati z Muslimanskimi brati, ko pa se je leta 1987 od njih ločil Hamas pod vodstvom Jasina in Rantisija, se je pridružil njima. V letih od 1987 do 1992 je bil Hanija večino časa v izraelskih zaporih, potem so ga z drugimi palestinskimi aktivisti izgnali v Libanon, vendar se je že leto pozneje vrnil v Gazo.

Vztrajno se je vzpenjal v organizaciji in leta 2006, ko je Hamas na palestinskih volitvah dobil večino glasov, prevzel mesto premiera. Po sporu med Hamasom in gibanjem Fatah ga je palestinski predsednik Mahmud Abas že naslednje leto odstavil, vendar je ostal na položaju. Po sporu med Hamasom in Fatahom je prvi namreč obdržal oblast v Gazi, ki jo je Izrael s pregradami in drugimi ukrepi na meji odrezal od sveta. Premierstvo je Hanija končal leta 2014, ko so ustanovili vlado narodne enotnosti z Abasom na čelu, vendar Hamas dejansko še vedno nadzira Gazo. Vodenje Hamasa je oče kar 13 otrok prevzel leta 2017, ko se je upokojil dotedanji šef Kaled Mašal.