Vplivna družina, ki oblikuje hollywoodska pravila in usmerja novice

David Ellison je nekoč sanjal o tem, da bi postal hollywoodski igralec, a se je po neuspešnih začetkih raje preusmeril v menedžerske posle in postal eden najvplivnejših ljudi v zabavni industriji. Zdaj je tik pred prevzemom Warner Brosa, lani poleti pa je že kupil Paramount v okviru hitre serije prevzemov, ki so mu omogočili, da je v samo šestih mesecih zgradil medijski imperij, poroča El País.

Družina Ellison zdaj nadzoruje enega največjih avdiovizualnih in novičarskih konglomeratov na svetu. Prek Paramounta in Warnerja oblikujejo hollywoodska pravila, prek CBS in CNN vplivajo na novice in imajo v lasti številne zabavne kanale, ki jim omogočajo projiciranje njihovega pogleda na svet. Nadzorujejo tudi ameriško podružnico tiktoka, kar jim daje pomemben vpliv – vpliv, ki ga krepijo njihovi tesni odnosi s predsednikom Donaldom Trumpom.

FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Uspeh 43-letnika ni povezan le z njegovimi ambicijami, temveč tudi z njegovim očetom, enim najbogatejših ljudi na svetu in ustanoviteljem podjetja Oracle. To podjetje se je pred kratkim razširilo na področje umetne inteligence prek partnerstev z OpenAI in je zdaj vredno 420 milijard dolarjev. Larry Ellison je tudi osebni prijatelj ameriškega predsednika in je njegov donator že od prve republikanske kandidature leta 2016.

Tesni odnos s Trumpom mu je pomagal, da je postal eden glavnih delničarjev ameriških operacij tiktoka, s čimer ima zdaj celo možnost moderiranja komentarjev. Družina Ellison sicer ni bila vedno povezana z mediji ali filmsko industrijo, temveč se njihov nagli vzpon časovno ujema s Trumpovo vrnitvijo v Belo hišo.

David Ellison se je prvič preizkusil v igranju leta 2006, ko je produciral film Flyboys in v njem nastopil skupaj z Jamesom Francom. Film je bil komercialno neuspešen, vendar se David Ellison ni predal. Z očetovo finančno podporo je ustanovil produkcijsko hišo Skydance. V zadnjih dveh desetletjih je produciral več uspešnih filmov, vključno s franšizami Misija: Nemogoče in Top Gun, vendar je v hollywoodskem ekosistemu ostal relativno majhen akter, poroča El País.

Tudi sestra Davida Ellisona Megan Ellison je v filmski industriji. Z očetovo podporo je ustanovila produkcijsko hišo Annapurna, kjer je pokazala močnejši umetniški čut kot brat in producirala več kritiško priznanih in z oskarjem nagrajenih filmov, denimo Her in Zero Dark Thirty.

Sestra in brat sta odraščala z mamo – tretjo ženo Larryja Ellisona – na konjski farmi v Woodsidu, blizu Zaliva San Francisco. Imela je osrednjo vlogo pri negovanju njune ljubezni do filma, vsako nedeljo ju je vodila v kino in imela v domači zbirki več kot 2000 kaset VHS.