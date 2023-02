Vredno je bilo počakati na (nosečo) Rihanno

Več kot pet let je minilo, odkar je glasbena superzvezdnica Rihanna nazadnje v živo nastopila pred publiko. Sinoči se je v velikem slogu vrnila z nastopom na ameriškem Super Bowlu, enem najbolj pričakovanih športnih spektaklov na svetu. Ta zadnja leta pred zaslone pritegne več kot sto milijonov gledalcev, oglasi, ki jih predvajajo vmes, pa dosegajo astronomske zneske. »Očitno je bilo vredno počakati,« so ob njenem nastopu zapisali v reviji RollingStone. Na odru jo je spremljala številna plesna skupina, njen zaobljeni trebušček pa je razkril, da v sebi nosi novo življenje. S partnerjem A$AP Rockyjem, raperjem in producentom, pričakujeta drugega otroka.

Spektakel je bil osupljiv, tak kot pritiče finalu ameriškega nogometa. Pevka se je pojavila visoko nad igriščem na lebdeči platformi, ki se je med nastopom dvigovala in spuščala. Medtem ko je bila zvezdnica oblečena povsem v rdeče, so bili njeni plesalci v belih kombinezonih. Peščica jo je spremljala na enakih platformah, večina pa je odplesala na trdnih tleh. Med 13-minutnim minikoncertom je odpela svoje velike hite, od Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Wild Thoughts, Pour It Up, med skladbo Only Girl (In the World) je nebo razsvetlil ognjemet. Vrhunec nastopa je bila skladba Umbrella, zaključila ga je z uspešnico Diamonds.

Zvezdnica z Barbadosa je pred časom povedala, da si je med pripravami na nastop večkrat ogledala performans, ki ga je leta 2020 izvedla Beyonce. Med njenimi najljubšimi je Princeov iz leta 2007, je še razkrila.