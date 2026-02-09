  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

    Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
    Preilskovalci iščejo morebitne sledi ugrabiteljev okoli doma Nancy Guthrie. FOTO: Reuters
    Preilskovalci iščejo morebitne sledi ugrabiteljev okoli doma Nancy Guthrie. FOTO: Reuters
    G. K.
    9. 2. 2026 | 13:30
    9. 2. 2026 | 14:11
    3:23
    Nancy Guthrie, mati televizijske voditeljice in novinarke Savannah Guthrie, ene od sourednic jutranjega programa Today na ameriški mreži NBC, je prejšnji konec tedna sredi noči izginila iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni, policija pa verjame, da so jo ugrabili. Za zdaj še niso identificirali nobenega osumljenca.

    Kot pogrešano je prijavila družina, potem ko so se nanje obrnili zaskrbljeni farani bližnje cerkve, ker je ni bilo pri maši, ki jo je redno obiskovala. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bila nadzorna kamera na vhodnih vratih njenega doma odstranjena, ponoči je prenehala delovati tudi povezava med njenim srčnim spodbujevalnikom in aplikacijo, ki jo je imela na mobilnem telefonu. Domači so jo zadnjič videli 31. januarja, ko se je pridružila sorodnikom v bližini svojega doma v Tucsonu.

    V videoposnetku na družbenih omrežjih, v katerem prosijo za vrnitev svoje matere, je družina Guthrie dejala: »Plačali bomo. Prejeli smo vaše sporočilo in razumemo, kaj zahtevate,« je Savannah Guthrie povedala v videoposnetku, objavljenem na njenem instagram računu, medtem ko je sedela ob svojem bratu in sestri.

    »Prosimo vas, da nam vrnete našo mater. Le tako bomo imeli mir. To nam pomeni največ in plačali bomo, kar zahtevate.« Domnevni ugrabitelji za odkupnino menda zahtevajo milijone v bitcoinih.

    Ta videoposnetek je bil objavljen le nekaj dni po tem, ko sta starejša sestra in brat Annie Guthrie in Camron Guthrie objavila prvi videoposnetek s čustveno prošnjo, ki ju prikazuje skupaj s Savannah Guthrie, sedmi dan po izginotju 84-letne matere.

    Potem ko je bilo v začetku tega tedna več medijem – vključno s TMZ in CNN-ovo podružnico KOLD-TV – poslano prvo sporočilo za odkupnino, v katerem so zahtevali več milijonov dolarjev v bitcoinih za vrnitev Guthriejevd, je KOLD sporočil, da je v petek prejel drugo, krajše sporočilo. Prvotno sporočilo je imelo dva roka – enega, ki je že potekel, in enega do današnjega ponedeljka.

    V prvem pretresljivem videoposnetku je Savannah Guthrie dejala, da »morajo brez dvoma vedeti, da je mati živa«. Poudarila je tudi, da mati nenehno trpi bolečine in potrebuje zdravila za preživetje. Brat Camron Guthrie pa je na instagram računu svoje sestre sporočil: »Kdorkoli že zadržuje našo mamo, to želimo slišati od vas, neposredno. Treba je najti način, kako komunicirati z vami. Želimo se pogovoriti z vami in čakamo na stik, je dejal.«

    Pomoč zveznim preiskovalcem je ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. »Mislim, da nam gre zelo dobro – imamo nekaj namigov, o katerih menim, da so zelo močni, in bi lahko že kmalu dobili nekaj odgovorov,« je v petek dejal novinarjem.

    Novice  |  Slovenija
    Šport  |  Zimski športi
    Šport  |  Zimski športi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novice  |  Slovenija
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ugrabitevdružinapreiskavaNBC

    Novice  |  Slovenija
    112

    Dvoletna stavka dispečerjev danes končana

    Po podpisu stavkovnega sporazuma spletna stran Spin ponovno deluje.
    9. 2. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija Aljaža Krivca

    (OCENA) Tomo Virk: Spisi o teorijah romana

    Virk si zada nalogo »iz druge roke«, se pravi s pregledom štirih odmevnih teorij romana, ki jih beleži zgodovina literarnih ved.
    Aljaž Krivec 9. 2. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvici ATP in WTA

    Kaja Juvan pridobila tri mesta

    Španski teniški zvezdnik trdno na prvem mestu lestvice ATP pred Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem. Arina Sabalenka ostala na vrh med dekleti.
    9. 2. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ugrabitev Nancy Guthrie

    Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

    Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
    9. 2. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ljubomir Korba

    Po aretaciji atentatorja v Dubaju Rusija za napad okrivila Ukrajino in Poljsko

    Napad na ruskega generala Vladimirja Aleksejeva naj bi po besedah ruske FSB pomagale izvesti ukrajinske in poljske sile.
    9. 2. 2026 | 12:52
    Preberite več
