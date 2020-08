Vrnitev otrok v šole kot nacionalna prioriteta

Šole morajo biti v prihodnje zadnje, ki jih zapremo, in prve, ki jih odpremo, je bila britanska predstavnica za zaščito otrok Anne Longfield kritična do ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Problematizirala je dejstvo, da so šole ostale zaprte dolgo po tem, ko se je javno življenje deloma obudilo, med drugim so vrata odprli lokali, restavracije in trgovine z nenujnimi potrebščinami.



Dejala je, da imajo otroci pri širjenju bolezni covid-19 manjšo vlogo in da je veliko manj verjetno, da bodo zboleli za njo. »Zato mora biti vrnitev otrok v šole nacionalna prioriteta.«



Na spletni strani britanskega komisariata za otroke je Longfieldova objavila šeststranski dokument, v katerem navaja, katere ukrepe bi bilo po njenem mnenju smiselno uvesti. Med drugim poziva k rednemu testiranju učencev in učiteljev, tako da bi bilo mogoče vse okužene in ljudi, s katerimi so bili v tesnem stiku, izolirati, »ne da bi bilo pri tem treba celotne razrede ali letnike skupin pošiljati domov«. To je po njeni oceni nujno zagotoviti še pred zimo, ko bi lahko sezonska gripa povzročila množično zmedo, če bi jo zamenjevali s covidom-19.



To ni bilo prvič, ko je 60-letna Britanka opozorila na težave, ki lahko nastanejo kot posledica predolgega zaprtja šol. Že maja je dejala, da je treba ta ukrep odpraviti čim prej, saj se bodo v nasprotnem primeru začele povečevati razlike med otroki iz privilegiranih in deprivilegiranih okolij. Prav tako se utegne povečati število otrok, ki bodo zaradi izolacije imeli težave z duševnim zdravjem ali pa se po dolgotrajni socialni izolaciji ne bodo hoteli vrniti v šolo, ugotavlja britanska predstavnica za zaščito otrok, ki je na tej poziciji od leta 2015.