Na videoposnetku, ki je obšel svet, je videti moškega v temni majici, ki se izza parkiranih avtomobilov požene proti oboroženemu napadalcu. Zgrabi ga od zadaj, ga z rokami objame okoli vratu in mu iztrga puško. Napadalec se umakne. Moški, ki je pravkar tvegal življenje, se skrije za drevo. Kmalu začuti, da ga obliva kri.

Heroj je bil Ahmed al Ahmed, sirski priseljenec, oče dveh otrok in prodajalec sadja iz Sydneyja. Tistega nedeljskega popoldneva, 14. decembra 2025, je bil z bratrancem na plaži Bondi, kjer se je na praznovanju hanuke zbrala judovska skupnost. Namesto običajnega poletnega druženja se je začel eden najhujših terorističnih napadov v sodobni avstralski zgodovini. Dva oborožena moška, oče Sajid Akram in njegov sin Naveed, sta začela streljati na množico. Petnajst ljudi je umrlo, več deset je bilo ranjenih. Pozneje je v bolnišnici zaradi posledic poškodb umrla še devetdesetletna ženska, tako da je napad zahteval šestnajst življenj. Policija je starejšega napadalca ubila na kraju dogodka, njegov sin pa je preživel in je obtožen umorov in terorizma.

Ahmed je v prvih trenutkih slišal krike otrok, žensk in starejših ljudi. »Nisem razmišljal. Ko slišiš ljudi prositi za pomoč, ni treba razmišljati,« je povedal v nedavnem pogovoru za agencijo AFP. Ko je napadalcu iztrgal orožje, ga ni hotel ustreliti. Rekel mu je, naj odide. Toda napadalec se je umaknil in začel streljati naprej. Ahmed se je skril za drevo, kjer ga je zadelo pet nabojev. Takrat je pomislil na ženo in otroke ter na to, da jih morda ne bo nikoli več videl.

Fotografije in posnetki njegovega pogumnega dejanja so preplavile svet. Avstralski premier Anthony Albanese ga je označil za pravega avstralskega junaka, ljudje pa so v spletni dobrodelni akciji zanj zbrali več kot 2,5 milijona avstralskih dolarjev.

V roki ima še vedno dve krogli. Tri so zdravniki odstranili, toda poškodbe živcev so trajne. Težko premika levo roko, trpi zaradi kroničnih bolečin in jemlje zdravila proti bolečinam ter za spanje. Še hujši so spomini. Ko se je pred kratkim vrnil na Bondi, se ni mogel povzpeti na mostiček, ob katerem se je zgodil napad. Še vedno sliši jok otrok in krike ljudi, ki so prosili za pomoč.

Te dni je izšla njegova knjiga z naslovom Light Will Win (Svetloba bo zmagala), v kateri pripoveduje o odraščanju v Siriji, nasilju, ki ga je zaznamovalo, in življenju v Avstraliji. Prepričan je, da pogum ni samo trenutek, ko stečeš proti oboroženemu človeku, ampak tudi odločitev, da po vsem, kar si doživel, ne začneš sovražiti.

Avstralija se po napadu še vedno spoprijema z njegovimi posledicami. Vlada je zaostrila zakonodajo o posedovanju orožja in napovedala ukrepe proti ekstremističnim skupinam. Hkrati je narasla podpora skrajno desni stranki One Nation, ki zagovarja ostrejše omejevanje priseljevanja, zlasti iz muslimanskih držav. V tej politično razgreti atmosferi ima Ahmedovo sporočilo posebno težo. »Ponosni Avstralec sem,« pravi. »Ne glede na to, od kod prihajamo, kakšne barve kože smo ali katere vere smo, se moramo spoštovati. Smo človeška bitja.« Ko ga vprašajo, ali bi tistega dne ravnal drugače, odgovori, da ne. »Vsak človek ima v srcu skriti pogum. Pojavi se takrat, ko ga potrebujemo.«