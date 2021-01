Vse glasnejša ugibanja o ločitvi zakoncev Kardashian-West

Kim Kardashian West je lani praznovala 40. rojstni dan. FOTO: Angela Weiss/AFP

Resda ameriška zvezdnica, ki je zaslovela v resničnostnem šovu V Koraku s Kardashianovimi (Keeping up with the Kardashians) še ni podpisala ločitvenih papirjev, a so govorice, da so njenemu zakonu z raperjemšteti dnevi, vedno glasnejše. Razvpita zakonca – Kimye – sta se po navedbah spletnega portala E! trudila s partnersko terapijo, prav tako sta menda enotna glede dobrobiti otrok, a živita narazen že več mesecev. 43-letni Kanye, ki je lani neslavno in pričakovano neuspešno kandidiral za predsednika ZDA, je v Wyomingu v notranjosti ZDA, 40-letna Kim pa skupaj z njunimi štirimi otroki biva v kalifornijskem Calabasasu.Zvezdnika sta se kmalu zatem, ko sta se zaljubila, poročila v Firencah leta 2014. Leta 2013 se jima je rodila rodila hčerka, v zakonu pa še trije otroci.Ugibanja, da se obdobje Kimye končuje, krožijo že nekaj časa. Čeprav je sporočila, da je zaščitniška do otrok in spoštuje Kanyevo pravico do zasebnosti, se je Kim o Kanyevi bipolarni motnji julija lani razpisala na družbenem omrežju instagram. »Vsi, ki imajo to motnjo ali imajo ljubljene, ki jo imajo, vedo, kako neverjetno zapleteno in boleče jo je razumeti,« je komentirala Kim po seriji – zdaj izbrisanih – Kanyevih čivkov, v katerih je blatil Kim in njeno mamoter ju med drugim obtožil, da sta si prizadevali za njegovo hospitalizacijo.Zakonca Kardashian-West sta sicer lani skupaj odpotovala na družinske počitnice v Dominikansko republiko, Kanye West pa se je prav tako udeležil razvpitega potovanja na zasebni otok ob Kiminem 40. rojstnem dnevu