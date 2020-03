FOTO:Vse najboljše, Keira!

REUTERS Keira Knightley je ena najbolje plačanih igralk na svetu. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

je imela prvega agenta že pri šestih letih, veliki preboj pa ji je uspel 2002 s filmom Zadeni kot Beckham. Leto kasneje je dobila vlogo Elizabeth Swann v franšizi Pirati s Karibov.Odraščala je v Richmondu, predmestju Londona, v igralski družini. Oba starša sta namreč gledališka igralca. Ime je dobila po sovjetski umetnostni drsalki Kiri Ivanovi, drugačen zapis pa je posledica uradniške napake.Pri šestih letih so ji diagnosticirali disleksijo in še danes ji glasno branje povzroča težave.Po Piratih s Karibov se je preizkusila tudi v bolj resnih vodah. Kritiki so jo hvalili v filmu Pravzaprav ljubezen, Keira pa je imela v tem filmu priložnost zaigrati s svojo vzornico, Emmo Thompson 2004 je bila Guinevere v Kralju Arthurju, leto kasneje pa Elizabeth v filmu Prevzetnost in pristranost in si prislužila nominaciji za zlati globus in oskarja kot tretja najmlajša igralka v zgodovini.Uspešna je bila še ena zgodovinska drama, v kateri je igrala, Pokora, za vlogo Cecilie Tallis pa je bila nominirana za bafto in zlati globus. Igra imitacije ji je leta 2014 prinesla drugo nominacijo za oskarja za stransko vlogo.V njenem zasebnem življenju ne najdemo škandalov. Leta 2007 je od časnika Daily Mail iztožila 3.000 funtov, ker so zapisali, da je zbolela za anoreksijo.Leta 2018 je za Hollywood Reporter povedala, da je imela v mladosti zaradi nenadne slave živčni zlom in tri mesece ni zapustila doma.Od leta 2011 je v razmerju z glasbenikom in članom skupine Klaxons. 2013 sta se poročila in imata dve hčerki, štiriletnoin šestmesečno