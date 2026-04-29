Vse najboljše, maestro!

Ko maestro Zubin Mehta stopi pred orkester, se nekaj v prostoru spremeni, pravijo glasbeniki. Dirigentu so se ob devetdesetem rojstnem dnevu, ki ga praznuje danes, poklonili številni orkestri in operne hiše, s katerimi je sodeloval v svoji več kot šest desetletij trajajoči karieri.

Indijski dirigent, rojen leta 1936 v Bombaju, je sprva študiral medicino, nato pa odšel na Dunaj na študij dirigiranja pod vodstvom Hansa Swarowskyja na Akademiji za glasbo. Že v šestdesetih letih se je uveljavil kot stalnica na največjih odrih. Vodil je montrealski simfonični orkester, losangeleško in newyorško filharmonijo, tesno povezan pa je bil tudi z izraelsko filharmonijo. Vodil jo je skoraj pet desetletij, pred kratkim pa je zaradi protesta proti politiki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja do Palestincev odpovedal svoje letošnje nastope v Izraelu. Kot je pojasnil, ne more ločiti glasbe in politike; po njegovem mnenju morajo tudi umetniki zavzeti stališče do spornih vprašanj.

Njegov repertoar obsega različna obdobja, od dunajske klasike do sodobnih del, pogosto pa združuje različne slogovne in zgodovinske plasti. V bavarski državni operi je prvič nastopil leta 1975, funkcijo generalnega glasbenega direktorja pa je opravljal med letoma 1998 in 2006, nato pa se je redno vračal kot gostujoči dirigent.

Med ljubljanskim nastopom leta 2019. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V devetdesetih letih ga je k sodelovanju povabil Sir Peter Jonas, sprva kot gostujočega dirigenta za Wagnerjevega Tannhäuserja. Ob visokem jubileju ga je opisal »človeka naravnih darov – brezmejne velikodušnosti, energije, prijaznosti, človečnosti, predvsem pa človeka, ki se v svojem življenju in pri svojem delu nikoli ni pustil odnesti zlobi«.

Obsežno zahvalo so mu namenili tudi v bavarski državni operi. »Kjerkoli se pojavi Zubin Mehta, pa naj bo to na vajah, nastopih ali javnih govorih, ga sprejmejo z odprtimi rokami. Z glasbo in svojo osebnostjo se zavzema za razumevanje med ljudmi ter spodbujanje sprave med sovražnimi narodi in religijami. V njegovi prisotnosti ljudje poslušajo drug drugega, nasprotujoča si mnenja hitreje najdejo skupni jezik. Pod njegovim vodstvom vsi izvajalci dihajo kot eno,« so zapisali.

Indijski dirigent je za svoje dolgoletno delo prejel številne nagrade, med drugim mu je leta 2019 takratni predsednik republike Borut Pahor izročil državno odlikovanje zlati red za zasluge. Leta 2024 je v Ljubljani po nekaj letih ponovno nastopil na Ljubljana Festivalu, takrat z orkestrom festivala iz Firenc Maggio Musicale Fiorentino in violinistko Lano Trotovšek.

Za svoj devetdeseti rojstni dan bo danes nastopil v operni hiši Teatro del Maggio v Firencah z Beethovnovo deveto simfonijo.