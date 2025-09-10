Vsi predatorjevi možje

Leta 2003 je Jeffery Epstein praznoval 50. rojstni dan. To je bilo tri leta preden so se začele proti njemu zbirati obtožbe o zlorabah (zelo) mladih deklet; avgusta 2019 se jih je rešil s samomorom v več kot sumljivih okoliščinah v newyorškem priporu, kjer je čakal na sojenje. Zdaj je preiskovalna komisija spodnjega doma ameriškega kongresa o aferi objavila 238-stransko knjigo voščil, ki jih je za Abrahama dobil Epstein. Med njimi so zelo zanimive dobre želje, domnevno tudi izpod peresa aktualnega predsednika Donalda Trumpa in nekdanjega predsednika Billa Clintona.

Za objavo so se odločili člani preiskovalne komisije iz demokratske stranke, torej Trumpovi politični nasprotniki. Voščila je pod naslovom Prvih petdeset let zbrala Epsteinova sodelavka oziroma zvodnica Ghislaine Maxwell. Ta zaradi različnih sodb o pomoči Epsteinu, k njemu vodila mlada dekleta, ki so jih potem on in njegovi pajdaši spolno zlorabljali, preživlja 20-letno zaporno kazen v zaporu v Teksasu. Knjigo so kongresnemu odboru izročili pedofilovi odvetniki.

Imela sta veliko skupnega

Voščilnica Donalda Trumpa zloglasnemu pedofilu Jeffreyju Epsteinu. FOTO: Poslanska skupina demokratov v predstavniškem domu via Reuters

Ker je Trump aktualni ameriški predsednik, je najbolj eksplozivni del knjige voščil seveda njegovo. Znano je, da sta bila Trump in Epstain na Floridi soseda in sta prijateljevala, vendar prvi mož ZDA trdi, da sta se nehala družiti še pred prvimi obtožbami o pedofiliji Epsteina. Na voščilnici iz leta 2003 je besedilo napisano v obrisu golega ženskega telesa, Trump Epstaina imenuje pal, kar je lahko v slovenščini kolega ali prijatelj, zapisal pa je tudi, da imata veliko skupnega. Na spodnjem delu obrisa telesa, kjer bi lahko bile sramne dlake, je načečkan podpis Donald, ki je dejansko zelo podoben Trumpovemu podpisu.

Zanimivo je, da je o tej voščilnici že julija pisal ameriški časnik The Wall Strret Journal – Trumpu je običajno naklonjen –, vendar je predsednik zanikal, da bi kdaj napisal kaj takšnega. Njegov podpredsednik James Vance je pisanje častnika razglasil za »sranje« in se ogorčeno spraševal, kje je to pismo. Trump je svoj prav sicer branil z vložitvijo tožbe proti častniku in dvema njegovima novinarjema, njegovemu lastniku, medijskemu tajkunu Rupertu Murdochu, ter nekaterim njegovim drugim medijem. S tožbo zahteva več kot 8,5 milijarde evrov odškodnine zaradi žalitev.

Nekoč sta bila Donald Trump in Jeffrey Epstein soseda in prijatelja. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Zdaj, ko je domnevno predsednikovo voščilo pedofilu objavil hram izvoljenih predstavnikov ljudstva in ne morda do predsednika sovražno nastrojeni novinarji, iz Bele hiše še vedno ne prihaja nič podobnega priznanju. Trump trdi, da ni ne napisal ne podpisal voščilnice, da torej ta ponaredek. Njegova predstavnica za tisk je zatrdila še, da bo Bela hiša podprla preiskavo, ali gre dejansko za predsednikov podpis. Vodja nadzornega odbora spodnjega doma ameriškega kongresa, republikanec James Comer, ki vodi kongresno preiskavo o celotni aferi, je že povedal, da preiskave ne bo zahteval, ker Trumpu verjame na besedo.

Vodja kongresne preiskovalne komisije James Comer Verjame v besede Donalda Trumpa. FOTO: Anna Moneymaker/AFP

Ta sicer ni edini ameriški prvi mož, ki se je znašel v Epsteinovi spominski knjigi. V njej je tudi posvetilo takrat že nekdanjega predsednika Clintona, navdušenega nad »otroško zvedavostjo« in »željo, da bi delal spremembe« še nerazkritega pedofila. V knjigi je celo fotografija takrat aktualnega predsednika Georgea Busha mlajšega, vendar ni jasno zakaj, ker menda Epstainu ni napisal nič.