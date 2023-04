Vsi veliki so se vrnili, tudi Fantom se bo

V nedeljo zvečer si je občinstvo v gledališču Majestic še zadnjič ogledalo Fantoma iz opere. Muzikal, ki je nastal po slovitem romanu francoskega pisatelja Gastona Lerouxa, je bil na sporedu vse od leta 1988 in je bil po dolžini uprizarjanja rekorder med vsemi muzikali na Broadwayu. Preživel je recesije in teroristične napade, pokopali pa so ga prepočasno pandemično okrevanje gledališč in visoki produkcijski stroški.

Zgodbo o glasbenem geniju z iznakaženim obrazom, ki tava po katakombah pariške operne hiše, straši umetnike, ki v njej delajo, in se zaljubi v mlado pevko Christine, je uglasbil sloviti Britanec Andrew Lloyd Webber (75). Lloyd Webber se je skupaj s člani trenutne in prejšnjih zasedb ob stoječih ovacijah, pospremljenih z zlatimi konfeti, priklonil občinstvu in nagovoril gledalce.

Zadnjo predstavo je posvetil svojemu sinu iz prvega zakona, skladatelju in producentu Nicku Webbru, ki je pri 43 letih marca letos izgubil boj z rakom. »Ko je bil majhen fant, je poslušal to glasbo,« je povedal skladatelj.

Slovita sopranistka Sarah Brightman, ki je Christine upodobila v izvirniku, ki so ga leta 1986 uprizorili v Londonu, in je bila z Andrewom Lloydom Webbrom poročena med letoma 1983 in 1990, je dodala: »Ko je Andrew pisal, je bil Nick zraven. Njegov sin je nocoj z nami. Nick, zelo te imamo radi.«

Andrew Lloyd Webber je zadnjo predstavo posvetil pokojnemu sinu Nicku, ki je 25. marca izgubil boj z rakom. Foto Caitlin Ochs Reuters

Med nekdanjimi igralci iz muzikala, ki so se poklonili občinstvu, sta bila tudi osemkratna nominiranka za oskarja Glenn Close in Lin-Manuel Miranda.

Producent Cameron Macintosh je spregovoril o govoricah, da je slovo muzikala začasno in da se bo kmalu vrnil na odrske deske. »Nenehno mi zastavljajo vprašanje, ali se bo Fantom vrnil. Producent sem že več kot 55 let in videl sem, da se vsi veliki muzikali vrnejo. Fantom je eden največjih, zato mislim, da gre le za vprašanje časa.«

Muzikal je bil v 35 letih na sporedu kar 13.981-krat, prodaja kart pa je prinesla več kot milijardo evrov. Lloyd Webber je razkril, da so tedenski produkcijski stroški za veliki orkester, igralsko zasedbo, razkošne kostume in scenografijo znašali okoli 800.000 funtov oziroma okoli 903.000 evrov.

Za razliko od Macintosha Lloyd Webber ni tako prepričan, da se bo Fantom iz opere še kdaj vrnil v New York, rekoč, da je »le skladatelj«. Na Broadwayu je še vedno na sporedu njegova adaptacija Pepelke z naslovom Bad Cinderella.

Po slovesu Fantoma iz opere se je na prvo mesto muzikalov z najdaljšim stažem zavihtel Chicago, na drugem mestu pa je Levji kralj. Fantoma iz opere si še vedno lahko ogledate v gledališču Her Majesty's Theatre na londonskem West Endu, ki ga bodo v čast novemu britanskemu kralju Karlu III. kmalu preimenovali.