Vzhajajoča zvezda demokratov na odvajanju

Andrew Gillum je veljal za vzhajajočo zvezdo ameriške demokratske stranke. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Pri triindvajsetih letih, še kot študent političnih znanosti, je bilizvoljen za posebnega pooblaščenca v mestnem svetu Tallahasseeja. Leta 2014 je postal župan prestolnice Floride, bil je prvi temnopolti župan v zgodovini te ameriške zvezne države.Štiri leta pozneje se je mladi in postavni demokrat potegoval za guvernerski stolček, a je proti republikancuza las izgubil. Razlika med njima je bila manj kot odstotna točka. Po porazu na volitvah se je podal v novinarske vode, bil je komentator na televizijski postaji CNN.Andrew Gillum (40), sin gradbenega delavca in voznice šolskega avtobusa, je na ameriškem političnem parketu veljal za vzhajajočo zvezdo. Na petek trinajstega so ga policisti našli v nekem hotelu v Miamiju z dvema moškima. Iz hotela so poklicali policijo, ker so se bali, da je eden od trojice vzel prevelik odmerek metamfetamina.Gillum – z ženo Jai Howard imata tri otroke – je bil v petek preveč opit, da bi lahko govoril. Včeraj je sporočil, da mu je žal in da je bil ta dogodek zanj znak, da mora poiskati pomoč.Povedal je, da ima težave z alkoholom od leta 2018, ko je izgubil na volitvah za guvernerja Floride. »Bil sem priča, ko je moj oče trpel zaradi alkoholizma, in vem, kako škodljive posledice lahko ima odvisnost, če je ne zdravimo,« je dodal. Napovedal je, da si bo prizadeval, da bo povsem ozdravel in postal boljši človek.