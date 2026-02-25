Boj titanov se nadaljuje

Ko so filmski industriji, vsaj na Zahodu, vladali izključno veliki hollywoodski studii, sta bila Paramount in Warner Bros. dva izmed največjih. A časi so se spremenili in iz obeh studiev sta nastala konglomerata Paramount Skydance in Warner Bros. Discovery, ki se še zdaleč ne ukvarjata več samo s filmi, ampak tudi z vso mogočo drugo medijsko produkcijo. Poleg tega so v filmski posel stopili novi igralci, nekdanj ponudniki obskurnih filmskih in televizijskih izdelkov na zahtevo, danes imenovanim pretočne vsebine, kakršen je Netflix.

Ti so sčasoma postali povsem dostojni tekmeci velikim nekdaj filmskim in potem multimedijskim koncernom. Trenutek preloma, ko so jih verjetno celo prerasli, je bila pandemija covida-19, ki je zaprla vrata kinematografov in tudi zagrizene ljubitelje gledanja filmov tam, kamor sodijo, se pravi v kinu, dobesedno prisilila, da so obsedeli doma pred televizorjem.

V Ameriki, kjer zelenci seveda pomenijo več kot tradicija in vse drugo po spisku ter je vse naprodaj, je lansko leto Paramount začel snubiti Warner Bros, da bi ga kupil. Če Paramountu česa primanjkuje, to gotovo ni denar. Njegov lastnik je namreč 43-letni David Ellison, sin 81-letnega Larry Ellisona – z njegovo tretjo od trenutno šestih žena –, ustanovitelja tehnološkega velikana Oracle in po Forbesu šestega najbogatejšega človeka na svetu z več kot 160 milijardami evrov premoženja. Vendar se je Warner Bros. snubca otepal. Konec lanskega leta je objavil, da bo prodal svoj najbolj donosen del, filmski studio in pretočne vsebine, vključno s HBO, ki je s televizijsko nadaljevanko o drugorazredni italoameriški mafijski družini iz New Jerseya Sopranovi (The Sopranos, 1999 do 2007) dejansko postavil temelje sodobnih serij, Netflixu. Torej vladarju sodobnih serij in tudi pomembnemu igralcu v filmskem poslu na pretočni pogon.

Ta je Warnerjevim lastnikom ponudil 27,75 dolarja (23,6 evra) za delnico, posel bi bil skupaj vreden približno 82 milijard dolarjev. A Paramount, se pravi Ellisoni, niso vrgli puške v koruzo. Nadaljevanje dvorjenja je privedlo do tega, da zdaj za delnico zgodovinskega konkurenta od lanskega leta njihovega Paramounta ponujajo 31 dolarjev. Iz Warnerja so sporočili, da ponudbo Paramounta še preučujejo.

Vprašanje je, koliko je bilo upiranje Warnerja ponudbam Ellisonov sploh pristno, saj so poznavalci zabavne industrije že do zdaj domnevali, da so hoteli z tovrstnimi manevri samo sprožiti vojno z višanjem ponudb med Paramountom in Netflixom. Kar jim je uspelo. Nikakor nepomembna podrobnost dogajanja je, da je David Ellison velik zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in da je televizija CBS, katere lastnik je Paramount, pod Ellisovim vplivom posta veliko bolj naklonjena aktualni oblasti v Washingtonu. Z nakupom celotnega Warnerja bi Ellison dobil tudi televizijo CNN, ki velja med velikimi ameriškimi televizijskimi mrežami za najbolj gorko Trumpovemu preurejanju sveta med prvim in tudi med sedanjim mandatom.