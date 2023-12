Warren Beatty: Obtožba pastorice, da jo je kot najstnico zlorabil, zavrnjena

Po sprejetju začasnega kalifornijskega zakona o pregledu trditev o spolnih zlorabah otrok, ki ne zastarajo, je novembra lani med drugim vložila svojo tožbo tudi Kalifornijčanka Kristina Hirsch. Proti Warrenu Beattyju na podlagi trditve, da jo je leta 1973 takrat 35-letni dobitnik oskarja za režijo filma Rdeči (1981) večkrat prisilil v spolne odnose, ko je bila stara le štirinajst in petnajst let. V bremenilnem zapisu danes 86-letnega igralca, režiserja in producenta ni omenjala poimensko, le prek drugih nazivov in dosežkov, ki pa jasno kažejo nanj.

Spoznala naj bi se v Los Angelesu na prizorišču snemanja trilerja Paralaksa (1974). Takrat je bil že zelo slaven zaradi nastopa v kultni akcijski kriminalki Bonnie in Clyde (1967), saj so mu podelili nominacijo za oskarja za glavno vlogo. Po pričevanju Hirscheve je zvezdniku takoj padla v oči, zato ji je dal telefonsko številko in naslov; očaral jo je tudi s komplimenti in privolila je v druženje z njim v hotelu, skupaj sta se vozila na izlete, ves čas pa jo je dražil v zvezi z njeno nedolžnostjo. To ji je menda naposled vzel.

Od zahtevanih milijonov do odstopa odvetnika

»Leta 1973 sem bila štirinajstletna devica, ki jo je odrasla oseba predstavila Warrenu Beattyju z možnostjo razvoja spolnega razmerja. Tega se takrat nisem zavedala. Od spomladi do januarja naslednje leto sva imela razmerje, ki se mi je zdelo nekaj posebnega, a v resnici je šlo za zločin, ki ga je izvajal Beatty s tem, ko me je posiljeval, tudi analno, me silil v obojestranski oralni seks … Vse to ima škodljiv vpliv na moje čustvovanje do zdaj … Naš čas je božji. Naša potrpežljivost je vrlina. Po božji milosti pozivamo vse predatorje, pedofile, vse, ki niso v redu, da se pokesajo … Molimo v Jezusovem imenu,« je podala izjavo v videu, ki ga je tik pred odločitvijo za pravno bitko objavila na youtubu pod nazivom pastorica Tina St. Clair.

Po besedah Kristine Hirsch oziroma pastorice Tine St. Clair naj bi jo zvezdnik kot deklico med drugim silil v obojestranski oralni seks. FOTO: Tina St Clair/Facebook

V tožbi je trdila, da jo je Beatty kot mladoletnico zmanipuliral in izkoristil prav na podlagi svojega zvezdniškega statusa in moči, ona pa je verjela, da gre za vznemirljivo romantično zvezo. Zaradi vseh duševnih ran, ki naj bi jih povzročil prav on, je njeno življenje zadnjih petdeset let prepolno občutkov krivde, tesnobe in strahu, zato je zahtevala odškodnino v vrednosti 50 milijonov dolarjev. Avgusta letos je njen odvetnik Michael Reck iz odvetniške pisarne Jeff Anderson & Associates od primera odstopil.

Podrobnih razlogov za to ni podal, je pa povedal, da so bili s stranko veliko v stiku, da bi pridobili vse nujne informacije. Medtem, ker ji ni uspelo najti naslednika, se je zastopala sama. V petek je sodnik višjega sodišča na Beverly Hillsu Edward B. Moreton ml. primer zavrnil – brez možnosti ponovne obuditve. Dejal je, da tožnica ni vložila zahtevanih dokumentov. Beatty, ki je s 65-letno igralko Annette Bening, s katero imata štiri otroke, poročen že več kot trideset let in ima premoženje v vrednosti 70 milijonov dolarjev, v vsem tem času zadeve ni komentiral.