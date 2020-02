Warren Buffett je preklopnega Samsunga končno zamenjal za iPhone

Generalni direktor družbe Berkshire Gathaway in milijarder Warren Buffett se je po dolgih letih moral dokončno posloviti od svojega prastarega preklopnega telefona Samsung SCH-U320, za katerega je že leta 2013 za CNN v šali dejal, da mu ga je podaril izumitelj telefona Alexander Graham Bell. Sedaj pravi, da se mu je Samsung dokončno pokvaril in bo zato odslej uporabljal iPhone, poroča CNN.

Solastnik Appla

Zgodba pri kateremkoli devetinosemdesetletniku ne bi bila nič nenavadnega, toda družba Berkshire Gathaway, ki jo vodi Buffett, je ocenjena na vrednost okrog 560 milijard ameriških dolarjev (516 milijard evrov) in je v lanskem letu ustvarila več kot 29 milijard ameriških dolarjev (26,7 milijarde evrov) neto dobička.



Družba je tudi lastnica okrog 5,6 odstotkov delnic Appla in je s tem ena njegovih največjih delničark, zato so v preteklosti Applovi vodilni možje Buffettu že večkrat podarili iPhone, a jih vse do sedaj ni uporabljal. Sedaj je bil pač prisiljen v to, da začne uporabljati novejši telefon, vendar po poročanju CNN na novem iPhonu nima veliko aplikacij in ga ne uporablja kot pameten telefon. »Uporabljam ga pač za telefoniranje,« pravi in opozarja, da ima vendarle že devetinosemdeset let in da je iPhone šele dobro začel uporabljati.



Sicer pa novi iPhone ni prva Applova naprava, ki jo uporablja Buffett. Že pred tem je uporabljal iPad, da je na njem spremljal dogajanja na borzah, je dejal novinarjem. Z iPada je leta 2013 poslal tudi svoj prvi tvit.