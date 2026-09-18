Warren Buffett pri 96 letih odstopa z Berkshire Hathaway, to je zapisal v pismu

Warren Buffett se po več kot šestih desetletjih zdaj tudi uradno umika z mesta predsednika uprave Berkshire Hathaway. Postal bo častni predsednik in ostal član upravnega odbora. Na mestu predsednika ga bo nasledil njegov sin Howard Graham Buffett, medtem ko bo podjetje kot izvršni direktor še naprej vodil Greg Abel, ki že nekaj časa sprejema ključne poslovne odločitve.

Buffett je v pismu delničarjem zapisal, da je čas za dokončanje nasledstva. O Abelu je dejal, da je presegel njegova pričakovanja in da je prevzel vodenje družbe v vseh pomembnih pogledih. »Čas je, da dokončamo prehod,« je zapisal Buffett.

Sam je Berkshire vodil oziroma bil njen predsednik od leta 1965, več kot 60 let. V pismu je zapisal, da je bil položaj zanj »privilegij življenja«, hkrati pa poudaril, da bo ostal delničar družbe.

Howard Buffett naj bi imel po očetovi viziji predvsem nalogo varovanja kulture in vrednot podjetja, medtem ko bo Greg Abel odgovoren za njegovo vsakodnevno vodenje.

»Greg vodi podjetje; Howard bo varoval njegovo kulturo in vrednote,« je zapisal Buffett.

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Buffett je avgusta dopolnil 96 let. V pismu je ob napovedi umika zapisal, da je »čas vedno zmagovalec«, vendar mu je bil do zdaj naklonjen, saj mu je omogočil, da vidi Berkshire v obdobju, ko je po njegovem mnenju družba v zelo dobrih rokah.

V pismu je Buffett poudaril tudi svojo dolgoletno vez z delničarji, ki jih je pohvalil, ker razmišljajo dolgoročno. Ob svojem 96. rojstnem dnevu se je pošalil, da njegov enoletni pravnuk te dni že nekoliko hitreje teče od njega, sam pa je zapisal, da ima tudi po več kot 60 letih pri Berkshire Hathaway še vedno »najboljšo službo na svetu«.

Delničarjem se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da ga nikoli ni jemal za samoumevnega. Ob koncu je zapisal, da bo ostal delničar Berkshire Hathaway ter da mu je »oče čas« sicer vedno za petami, vendar je bil do njega doslej zelo radodaren, saj mu je omogočil videti podjetje v trenutku, ko je po njegovem mnenju v odličnih rokah.