Wenders prekinil distribucijo filma s skoraj golo najstniško Nastassjo Kinski

Po tistem, ko si je nemška igralka Nastassja Kinski več let prizadevala spremeniti film Napačna poteza iz leta 1975, v katerem je bila pri svojih 13 letih skoraj gola, nemški režiser Wim Wenders film umika. »To je bil moj prvi film, on pa moj prvi režiser in ni me zaščitil,« je Kinski dejala v intervjuju za časnik Süddeutsche Zeitung.

Neprofitna fundacija Wim Wenders, ki je lastnica filma Napačna poteza, tega umika iz vseh trenutnih oblik distribucije in predvajanj. Kot je 80-letni režiser zapisal v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih fundacije, bi morala biti Kinski takrat bolje zaščitena, za kar se ji opravičuje.

Kaj s filmsko dediščino, ki danes velja za sporno?

»Pretočne platforme, televizijske hiše in distribucijski partnerji bodo pozvani, da naj javnosti prenehajo omogočati dostop do filma,« še piše v izjavi. Ob tem je režiser dodal, da so številni odzivi, komentarji in pogovori v zadnjih dneh pomembno prispevali k temu, da danes bolje razume dogodke iz tistega časa.

Kot je zapisal, mora družba najti ustrezne načine za soočanje s spornimi filmskimi deli 20. stoletja ter sprejeti nove procese učenja in vključujoče poglede na film. V okviru tega bodo v prihodnje iskali dialog z Nemško filmsko akademijo, Nemškim filmskim inštitutom in muzejem ter drugimi ustanovami za filmsko dediščino in medgeneracijskimi skupinami.

Je pa režiser ob koncu izjave za javnost zapisal tudi, da bodo, ko bo ta proces zaključen in bodo našli skupno rešitev, tudi s Kinski, film znova dali na ogled javnosti.

Režiserja prepričevala več let

Umik filma sledi izjavi 65-letne Kinski, ki je minuli mesec za časnik Süddeutsche Zeitung povedala, da je Wendersa več let poskušala prepričati, naj film spremeni, a je bila pri tem neuspešna. »To je bil moj prvi film, on je bil moj prvi režiser in ni me zaščitil,« je njene besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah odvetnika igralke Christiana Schertza je bil umik filma že dolgo potreben. Kot je povedal za AFP, pozdravlja režiserjevo odločitev, a obžaluje, da se je to zgodilo zgolj zaradi pritiska javnosti.

Wenders je na podelitvi nemških filmskih nagrad 29. maja sicer prejel častno nagrado Nemške filmske akademije. Režiser, ki med drugim stoji za filmi Paris, Teksas, Nebo nad Berlinom in Popolni dnevi, je v zahvalnem govoru pozval k širši razpravi o tem, kako naj filmska industrija ravna s spornimi prizori v starejših filmih, še poroča AFP.

Glede na polemiko, povezano s filmom Napačna poteza, je dejal, da danes prizora ne bi posnel na enak način, a da ni prepričan, kako ravnati s filmi, posnetimi v drugem obdobju, saj bi izrez prizora postavil precedens za vse prihodnje filme.