Woody Allen: Romantike ni več

Je kultni filmski režiser Woody Allen lanskega septembra v Benetkah res predstavil svoj zadnji film? Če se bo držal svojih tokratnih napovedi, bo v njegovi bogati filmografiji kot zadnji zapisan erotični triler Srečno naključje (Coup de chance), posnet v francoščini. V nedavnem intervjuju za Air Mail je 88-letni cineast namreč potarnal, da koleba, če bi sploh posnel še kakšen film, saj je toliko težav s financiranjem in distribucijo. Res pa je, da je že nekajkrat namigoval o koncu kariere, pa se to doslej še ni zgodilo.

»Ne morem se odločiti,« je povedal v intervjuju za omenjeni ameriški digitalni tednik. »Nočem se ukvarjati z zbiranjem denarja. To se mi zdi zelo nadležno. Če pa bi se pojavil nekdo, ki bi rekel, da bi bil pripravljen podpreti film, potem bi o tem resno razmislil. Verjetno ne bi imel dovolj moči, da bi rekel ne, saj imam še toliko idej.«

Na beneškem filmskem festivalu je film Srečno naključje dobil lepe odzive. Pred nekaj dnevi so ga začeli predvajati tudi v ZDA, kjer je publika nekoč izjemno cenjenemu režiserju manj naklonjena. Nad njim namreč še vedno visijo temni oblaki zaradi obtožbe njegove nekdanje življenjske sopotnice in znane igralke Mie Farrow, da je zlorabil njuno tedaj sedemletno posvojenko Dylan. Čeprav so strokovnjaki ugotovili, da tega ni storil in je tudi sodišče zavrnilo obtožnico, obtožbe izpred treh desetletij še vedno vplivajo na njegov ugled, spodbudilo jih je gibanje #Metoo Razdelila se je tudi filmska srenja, eni so javno izrazili obžalovanje, ker so z njim sploh sodelovali, drugi, med katerimi so Scarlett Johansson, Alec Baldwin in celo njegova nekdanja partnerka Diane Keaton pa ga še vedno podpirajo.

Prav z Diane Keaton sta posnela znameniti film Annie Hall, za katerega je Allen prejel oskarja. Takrat, bilo je leta 1977, so film v kinih predvajali več kot eno leto, zdaj pa distribucija traja približno dva tedna, je opozoril režiser. »Ves posel se je spremenil in ne na privlačen način. Izginila je vsa romantika snemanja filmov,« je potožil. Ni bilo prvič. Že leta 2022 je Alecu Baldwinu v spletnem intervjuju razkril, da je snemanje zanj izgubilo del čarobnosti, pojavili so se celo namigi, da se bo raje kot filmu posvetil pisanju. A Allen očitno rad provocira, saj je njegova sestra Letty Aronson, producentka njegovih filmov, v intervjuju za New York Times prav te dni povedala, da se režiser ukvarja s scenarijem in da so pogajanja o snemanju novega filma v teku.