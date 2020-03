Woodyju Allenu sta otroka tik pred zdajci preprečila objavo avtobiografije

Nekdaj enemu najuspešnejših svetovnih režiserjev, Woodyju Allenu, javno mnenje že nekaj časa ni naklonjeno. Potem ko so pred nekaj dnevi pri založniški hiši Hachette Book Group (HBG) sporočili, da bo njegova avtobiografija A propos of Nothing, za katero je dolgo iskal založnika, 7. aprila vendarle izšla, so odločitev zdaj preklicali.



Nad njim še vedno visi senca obtožb, da je leta 1992 spolno nadlegoval svojo 7-letno posvojenko Dylan Farrow, hčerko Mie Farrow. Čeprav kljub preiskavam niso vložili obtožnice, se je javno mnenje obrnilo proti njemu, kar je bilo očitno tudi pred nekaj dnevi, ko so zaposleni v omenjeni založniški hiši v New Yorku in Bostonu protestirali proti objavi njegove avtobiografije. Proti izdaji knjige sta javno nastopila tudi 34-letna Dylan in njen brat, 32-letni Ronan Farrow, Allenov sin iz zakona z Mio Farrow.



Dylan je pred nekaj dnevi v ostri kritiki založbo obtožila, da bo, če bo Allenova knjiga izšla, s tem izdala enega od svojih avtorjev, njenega brata Ronana. Ta je lani pri HBG objavil delo Catch and Kill, v katerem je pisal o obtožbah na račun padlega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina. »To je še en primer globokih privilegijev, ki si jih lahko privoščijo moč, denar in razvpitost,« je zapisala Dylan, Ronan pa je založbi javno očital, da je njemu in zaposlenim prikrila dogovor o objavi sporne avtobiografije. Oba sta poudarila, da nihče od tistih, ki so zadolženi za preverjanje dejstev v knjigi, ni navezal stikov z Dylan.



V založbi so pojasnili, da je bila odločitev o preklicu izdaje zelo težka, da bodo tudi v prihodnje objavljali številne prodorne knjige, da pa so v pogovoru z zaposlenimi prišli do spoznanja, da objava Allenove knjige ni možna.