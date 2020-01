Z dolarji nad ogenj

Z ognjeno stihijo, ki požira Avstralijo, kjer se poletje še začelo ni, sočustvujejo tudi bogati in slavni,čutijo z več kot 20 človeškimi žrtvami, 500 milijoni poginulih živali, skoraj 1500 uničenimi domovi, zublji so do zdaj pogoltnili površino dveh Belgij.



Svetovni zvezdniki so ob peklu tam spodaj pokazali veliko srce ter donirali velike vsote denarja, s katerimi bi laže ukrotili stihijo, k pomoči pa pozvali tudi oboževalce oziroma sledilce.



Pevka Pink je objavila seznam organizacij, kamor je mogoče nakazati sredstva. Sama bo avstralskim gasilcem namenila pol milijona dolarjev. »Sočustvujem s prijatelji v Avstraliji,« je zapisala ameriška glasbenica, podobno darežljiva je bila avstralska igralka Nicole Kidman: »Podpora, molitve in misli moje družine so z vsemi prizadetimi v požarih,« je zapisala igralka, ki je na zabavi pred podelitvijo zlatih globusov v Los Angelesu komaj zadrževala solze, ko je izvedela, da je ogrožen tudi njen avstralski dom. Novinarjem se je izogibala in po petnajstih minutah zapustila zabavo.



Tudi igralski rojak Nicole Kidman Hugh Jackman je pozval k vsesplošni denarni pomoči domovini, številni junaki sedme umetnosti, med njimi Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, pa teve voditeljica Ellen DeGeneres, so delili sporočilo mlade švedske aktivistke Grete Thunberg, v katerem obravnava avstralsko katastrofo. Mnogi so prepričani, da je vse to posledica podnebnih sprememb.



Javno podporo Avstralcem so izrazili tudi britanska kraljica Elizabeta, princ William in Kate Middleton, seveda tudi Meghan Markle in princ Harry, ki sta poudarila, da je to le ena v nizu katastrof, ki tarejo planet.