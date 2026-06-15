Z glasbo proti demenci

V newyorškem umetniškem središču Lincoln Center so ta teden praznovali deseto obletnico prirejanja brezplačnih koncertov za ljudi s simptomi demence in njihove skrbnike. Program, ki je nastal zaradi vse večjih potreb starajočega se občinstva združuje vrhunske glasbenike, glasbeno terapijo in varno skupnostno okolje.

Med rednimi obiskovalci sta zakonca Kaufman, ki sta spregovorila za tiskovno agencijo AFP. Rob Kaufman, nekdanji studijski glasbenik, je po hudi poškodbi možganov, medicinsko povzročeni komi in dolgotrajni rehabilitaciji ostal z izrazitimi težavami s kratkoročnim spominom. Njegova žena Ellen je povedala, da mu je glasbena terapija pri okrevanju zelo pomagala. Koncerti v Lincoln Centru so mu, kot pravi, omogočili, da je »prišel iz svoje lupine«.

Program je po besedah Mirande Hoffner, direktorice za dostopnost v Lincoln Centru, nastal zaradi pričevanja ljudi, da naročnin ne podaljšujejo več, ker demenca prizadene njihove svojce. »Čutili smo odgovornost, da zapolnimo to vrzel,« je dejala Hoffner.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je imelo leta 2021 demenco okoli 57 milijonov ljudi. FOTO: Angela Weiss/AFP

Demenca je skupni izraz za simptome, ki lahko povzročajo izgubo spomina ter otežujejo gibanje in vsakdanje življenje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je imelo leta 2021 demenco okoli 57 milijonov ljudi, vsako leto pa se pojavi približno deset milijonov novih primerov. Zdravila ni.

Geriatrinja Emily Finkelstein iz New York-Presbyterian Medical Center opozarja, da umetnost, glasba in ples dokazano koristijo ljudem s kognitivnimi motnjami, vendar so v ZDA takšni programi pogosto lokalni in težko dostopni. V Lincoln Centru zato želijo starejšim pomagati, da lahko kljub bolezni ostanejo vključeni v mestno življenje.