Z goljufijo vlagatelje oškodoval za več kot milijardo dolarjev

V sredo je bil Guo Wengui, sicer odločen kritik kitajske vlade, ki živi v izgnanstvu na Manhattnu in je blizu nekdanjemu svetovalcu Donalda Trumpa Stevu Bannonu, aretiran in obtožen, da je prek kompleksnih naložbenih shem ogoljufal na tisoče vlagateljev. Oškodoval naj bi jih za več kot milijardo dolarjev, je v sredo sporočilo ameriško tožilstvo, pri tem pa naj bi sheme slonele tudi na njegovem medijskem podjetju GTV Media Group, programu kmetijskih posojil združenja Himalaya Farm Alliance in kriptovaluti Himalaya Coin.

Guo, znan tudi pod imenoma Ho Wan Kwok in Miles Guo, naj bi sredstva vlagateljev namenil za naložbe v hedge sklade v korist družbe GTV in enega svojih sorodnikov, za stroške vzdrževalnih del na svoji luksuzni jahti, 50.000 kvadratnih metrov velik dvorec v New Jerseyju in po meri izdelan športni avtomobil Bugatti v vrednosti 4,4 milijona dolarjev.

Zvezni sodnik je, potem ko je Guo privolil v pripor, zavrnil varščino; ko so agenti FBI v sredo preiskovali njegovo stanovanje, pa je v njem izbruhnil požar. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Zvezni sodnik je, potem ko je Guo privolil v pripor, zavrnil varščino; ko so agenti FBI v sredo preiskovali njegovo stanovanje, pa je v njem izbruhnil požar. Tiskovni predstavnik ameriškega tožilstva Nicholas Biase je dejal, da vzrok požara preiskujejo. Ob tem je sporočil, da so zasegli vozilo Lamborghini Aventador SVJ Roadster ter 634 milijonov dolarjev z 21 bančnih računov.

Guo je z Bannonom soustanovil dve neprofitni organizaciji, Fundacijo za pravno državo in Društvo za pravno državo, ki ju je po trditvah tožilcev uporabil za pridobivanje privržencev; organizaciji sta bili namreč povezani s skupino, ki je podpihovala in razširjala teorijo, da je bil koronavirus ustvarjen v kitajskem laboratoriju. Ob tem velja spomniti, da je bil Bannon na Guovi jahti leta 2020 aretiran zaradi nepovezanih obtožb o goljufiji, povezani z zbiranjem sredstev za zid, ki ga je Trump postavil na meji z Mehiko.

Leta 2018 je novinarko New York Timesa sprejel v luksuznem stanovanju v centru New Yorka, ki ga je leta 2015 kupil za 67,5 milijona dolarjev. »Imam najboljše hiše,« se ji je tedaj pohvalil. »Imam najlepše stanovanje v Londonu, največji apartma v Hongkongu in jahto, zasidrano na reki Hudson,« je še dejal. Samo njegova 44 metrov dolga luksuzna jahta naj bi bila vredna približno 37 milijonov dolarjev.