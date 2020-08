Z materjo Partijo ni šale

Lama Cheuk-tinga so aretirali zaradi »zarote za poškodovanje lastnine in oviranja pravosodja pred policijsko postajo Tuen Mun 6. julija lani« in »suma sodelovanja v izgredih 21. julija lani«. FOTO: AFP

Z eno zadnjih polnokrvnih komunističnih partij, tisto na Kitajskem, še vedno ni šale. To sta na svoji koži izkusila poslanca opozicijske Demokratske stranke (DP) v parlamentu (vedno manj) avtonomnega Hongkongain, ki ju je policija aretirala v sredo zjutraj.Aretacija je zanimiva zaradi dveh vzrokov. Prvi je, da se DP, tretja največja stranka v lokalnem parlamentu, sploh ne zavzema za odcepitev Hongkonga, uradno posebnega administrativnega območja Ljudske republike Kitajske, od Kitajske. Njen cilj je demokracija na območju in dosledno spoštovanje načela ena država, dva sistema, s katerim je v Hongkongu v nasprotju z uradno socialistično Kitajsko ureditev kapitalistična.Drugi vzrok je, da so Teda Huija in Lama Cheuk-tinga aretirali zaradi dogodkov z že zelo dolgo brado. Prvega naj bi namreč aretirali zaradi »poskusa oviranja pravosodja in dostopa do računalnika s kriminalnimi nameni«, za kar v DP pravijo, da je povezano s protesti proti naraščajoči represiji Pekinga 6. julija lani. Tudi obtožbe proti Lamu izvirajo iz tistega časa; aretirali so ga namreč zaradi »zarote za poškodovanje lastnine in oviranja pravosodja pred policijsko postajo Tuen Mun 6. julija lani« in »suma sodelovanja v izgredih 21. julija lani«. Poleg njiju so hongkonški policisti aretirali še 14 ljudi, povezanih s takratnimi demonstracijami.Junija lani so se v Hongkongu začeli množični, pogosto nasilni protesti, ki so trajali več kot pol leta, na katerih so ljudje zahtevali ohranitev demokracije. Policija je na njih aretirala več kot 9000 ljudi. Položaj DP je še posebno neugoden; ker se ne zavzema za odcepitev od Kitajske, je pod udarom zagovornikov neodvisnosti, češ da je stranka lakaj Pekinga, za pekinško mati Partijo pa je zavzemanje za demokracijo dovolj, da so stranka in njeni člani v nemilosti.