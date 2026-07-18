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    Z naložbo v SpaceX je zaslužila milijone

    Kelly Loeffler velja za eno najbogatejših članic ameriške administracije. Ni edina članica, ki je povečala naložbe v Muskovih podjetjih.
    Loefflerjeva je pred vstopom v politiko vodila platformo za trgovanje z bitcoini Bakkt, 16 let pa je delala v družbi Intercontinental Exchange, lastnici Newyorške borze. FOTO: Reuters
    Galerija
    Loefflerjeva je pred vstopom v politiko vodila platformo za trgovanje z bitcoini Bakkt, 16 let pa je delala v družbi Intercontinental Exchange, lastnici Newyorške borze. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    18. 7. 2026 | 18:47
    3:16
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    Vodja ameriške Uprave za mala podjetja (SBA) Kelly Loeffler je po imenovanju na položaj močno povečala vrednost svoje naložbe v podjetje SpaceX Elona Muska. Kot razkriva pregled njenih premoženjskih prijav, ki ga je opravil Reuters, ji je rekordna prva javna ponudba delnic (IPO) podjetja prinesla večmilijonski dobiček.

    Loefflerjeva je še pred prevzemom funkcije, 3. januarja 2025, v Muskovo podjetje xAI vložila med enim in petimi milijoni dolarjev. xAI se je pozneje združil s SpaceX. Kasneje leta 2025 je v SpaceX oziroma xAI vložila še dodatnih od enega do pet milijonov dolarjev, kaže druga premoženjska prijava za leto 2025, ki doslej ni bila javno objavljena.

    Ker ameriški ministri in vodje agencij v premoženjskih prijavah navajajo le vrednostne razpone svojih naložb in ne razkrivajo natančnih datumov nakupov, ni mogoče določiti natančnega donosa. Analitik družbe PitchBook Franco Granda ocenjuje, da je bila prva naložba ob junijski uvrstitvi SpaceX na borzo vredna med 7 milijoni in 2,6 milijarde dolarjev, odvisno od višine vložka in časa nakupa. Druga naložba pa je bila po njegovih izračunih vredna med 2,2 milijona in 25,4 milijona dolarjev.

    Reuters navaja, da je najmanj deset uradnikov administracije predsednika Donalda Trumpa v svojih premoženjskih prijavah za leto 2025 razkrilo naložbe v SpaceX ali xAI. FOTO: Reuters
    Reuters navaja, da je najmanj deset uradnikov administracije predsednika Donalda Trumpa v svojih premoženjskih prijavah za leto 2025 razkrilo naložbe v SpaceX ali xAI. FOTO: Reuters

    SpaceX je 12. junija izvedel največjo prvo javno ponudbo delnic v zgodovini ZDA, podjetje pa je bilo ob tem ovrednoteno na 1,77 bilijona dolarjev. Po podatkih PitchBooka se je vrednost xAI med prvim investicijskim krogom in začetkom leta 2025 povečala za več kot 7000 odstotkov, vrednost SpaceX pa se je v letu 2025 več kot podvojila.

    Reuters navaja, da je najmanj deset uradnikov administracije predsednika Donalda Trumpa v svojih premoženjskih prijavah za leto 2025 razkrilo naložbe v SpaceX ali xAI. Nobeden od njih ni zaposlen na obrambnem ministrstvu.

    Ker je SpaceX pomemben pogodbeni izvajalec ameriške vlade na področju vesoljske in obrambne industrije, zvezna zakonodaja članom vlade prepoveduje sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo podjetja, v katerih imajo finančni interes. Reuters ni našel dokazov o poslovnem sodelovanju med Upravo za mala podjetja in podjetjema SpaceX ali xAI, prav tako xAI ni bil med orodji umetne inteligence, ki jih je agencija uporabljala leta 2025.

    Kelly Loeffler velja za eno najbogatejših članic ameriške administracije. Pred vstopom v politiko je vodila platformo za trgovanje z bitcoini Bakkt, 16 let pa je delala v družbi Intercontinental Exchange, lastnici Newyorške borze. Poročena je z izvršnim direktorjem družbe Jeffreyjem Sprecherjem, pred tem pa je za kratek čas zastopala zvezno državo Georgio v ameriškem senatu.

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