Z njimi potoval tudi ameriški študent Otto Warmbier

REUTERS Plakat je ameriški študent Otto Warmbier vzel, ker je želel spominek na bivanje v Severni Koreji. Foto Reuters



Velika večina je Kitajcev

»Izgubili smo vizionarja in pionirja v turistični industriji. Tisti, ki smo imeli srečo, da smo ga poznali oziroma da nas je popeljal na potovanje, smo izgubili dragega prijatelja,« so zapisali ob smrti komaj 33-letnega Novozelandca Troya Collingsa, soustanovitelja in direktorja agencije Young Pioneer Tours (YPT), ki je zadnjih dvanajst let ponujala mladim dostopna potovanja v Severno Korejo. Umrl je po srčnem napadu, je poročal BBC.V predlanskem intervjuju je povedal, da je zanimanje za to zaprto državo poraslo leta 2004, ko so o severnokorejski gimnastiki posneli dokumentarni film A State of Mind. Štiri leta pozneje sta z Garethom Johnsonom ustanovila agencijo, ki je skupine turistov popeljala v Severno Korejo za približno polovico cene, kolikor so jo zaračunavale druge agencije, ponujali so različne programe, od obiska glavnega mesta Pjongjang do udeležbe na tamkajšnjem maratonu ali obiska podeželja. Tako je agencija YPT postala ena od vodilnih nasploh za obisk Severne Koreje.Leta 2016 se je (posredno) znašla v središču svetovne pozornosti, ko so enega od njihovih gostov, ameriškega študenta Otta Warmbiera, aretirali tik pred njegovim odhodom iz države in ga obsodili na 15 let prisilnega dela zaradi domnevne kraje propagandnega posterja iz hotelskih prostorov, kamor ni bil dovoljen vstop tujcem. Junija so ga nezavestnega vrnili v ZDA, teden pozneje je umrl. Collings je o severnokorejski propagandi dejal, da ljudje sicer veliko govorijo o njej, toda naivno je misliti, da je drugje nismo deležni, da stvari niso črno-bele in da politične agende obstajajo povsod. Čeprav se zdi turizem v Severni Koreji še vedno neznaten, jo vsako leto obišče okoli 100.000 tujcev. Velika večina turistov je Kitajcev, preostalih je od 8000 do 10.000, in s komerkoli potujejo, jih spremlja tudi severnokorejski vodnik.