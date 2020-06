Za Georga Floyda in za prihodnost

Blake Lively in Ryan Reynolds sta se poročila leta 2012. V zakonu so se jima rodile tri hčerke. FOTO: Shutterstock

Igralca(43) in(32) sta v nedeljo v luči protestov, ki so se razširili po ZDA zaradi uboja neoboroženega temnopoltega moškega Georga Floyda, obelodanila, da sta organizaciji NAACP (Nacionalna organizacija za napredek temnopoltih) darovala 200.000 dolarjev.V skupni izjavi sta zvezdnika med drugim zapisala: »Nikoli nama ni bilo treba skrbeti, kako naj otroke pripraviva na različna zakonska pravila ali na to, kaj se lahko zgodi, če jih ustavijo v prometni kontroli. Ne veva, kaj pomeni, ko to doživljaš dan za dnem. Ne moreva si predstavljati doživljanja takšnega strahu in jeze.Sramujeva se, ker sva si v preteklosti dovolila neinformiranost o tem, kako globoko je zakoreninjen sistemski rasizem. Otroke vzgajava drugače, kot so najini starši vzgajali naju.Želiva se dovolj izobraziti o izkušnjah drugih ljudi in z otroki odkrito govoriti o vsem, posebej o naši sokrivdi. Govoriva o naši pristranskosti, slepoti in napakah. Ko se ozreva nazaj, vidiva mnogo storjenih napak, ki so nas pripeljale do točke, ko se moramo prevprašati o tem, kdo smo in, kdo želimo postati.«To ni prva dobrodelna poteza zvezdniškega para. Marca sta tako donirala milijon dolarjev organizacijama Feeding America in Food Banks Canada, 400.000 dolarjev pa newyorškim bolnišnicam, ki so bile zaradi koronavirusa najbolj na udaru.»Otroke želiva vzgojiti tako, da ne bodo ponavljali teh norih vzorcev in, da se bodo po najboljših močeh potrudili, da drugim ne povzročajo bolečine. To je najmanj, kar lahko storiva v čast ne lein, temveč vseh temnopoltih moških in žensk, ki so bili ubiti, ko kamere niso bile prižgane,« sta še zapisala v izjavi.Blake Lively in Ryan Reynolds sta se zaljubila na snemanju filma Zelena svetilka. Poročila sta se leta 2012 in imata tri hčerke.