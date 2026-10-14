Za las se je izognil smrtni kazni zaradi facebooka

Štiriindvajsetletni Šrilančan Anojan Sivarasa, ki je bil septembra v Savdski Arabiji obsojen na smrt, se bo izognil najhujši kazni. Vrhovno sodišče je v sredo razveljavilo smrtno obsodbo, ki mu je grozila zaradi komentarja na facebooku. Kakšna bo njegova nadaljnja usoda, ta trenutek še ni znano. Kalvarija mladega delavca, ki je migriral v Savdsko Arabijo, se je začela konec junija, ko so se na družbenih omrežjih razširili posnetki mladega muslimana, ki je brcnil psa, ki je sledil hindujskim romarjem na Šrilanki. Posnetek je sprožil žolčne razprave na spletu, ki so se hitro sprevrgle v žaljivke med pripadniki različnih ver. Ko je neki uporabnik objavil žaljive komentarje o hindujskem božanstvu, se je Sivarasa odzval tako, da je v tamilščini žalil preroka Mohameda. Čeprav je komentar takoj ...